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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые признали, что соль способна замедлить рост раковых клеток

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи Университета Джорджии (США) нашли достаточно бытовой способ борьбы с раком - с помощью вещества, имеющегося в каждом доме. Это известная всем поваренная соль, или, по-научному, хлорид натрия.

Раньше ученые не слишком серьезно относились к этому веществу, поскольку хлорид натрия быстро растворяется в воде и теряет свои свойства. Однако университетские специалисты скрупулезно изучили наночастицы соли и их поведение в среде.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Advanced Materials, показало, что наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз. Там они распадаются на ионы натрия и хлорида, разрывая плазматическую мембрану клетки. При таком повреждении организм живого существа получает сигнал иммунной системе - и организм начинает бороться с патогенами, а значит, и с раковыми клетками.

Такое лечение вызовет немедленную гибель раковых клеток, считает один из авторов работы химик Джин Се. Он отметил, что наночастицы хлорида натрия обладают относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, и поэтому лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. При этом они сливаются с жидкой системой организма. Не накапливаются в организме и не имеют токсичности даже при введении в высоких дозах.

Новый метод борьбы с раковыми клетками опробован на грызунах. Согласно результатам эксперимента, рост опухоли замедлился на 66 процентов по сравнению с контрольной группой мышей. А само вводимое вещество оказалось безопасным для здоровых клеток из-за относительно низкого уровня натрия.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак

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