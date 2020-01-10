Стали известны детали последнего сеанса связи пилотов украинского лайнера

Нештатная ситуация на борту потерпевшего крушение под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины", по-видимому, развивалась настолько стремительно, что пилоты не смогли сообщить о ней диспетчерам.

Как сообщил сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко, в момент последнего сеанса связи экипаж не упоминал о каких-либо неполадках в работе техники.

"Полет проходил в штатном режиме", - отметил украинский министр. По его словам, перед тем как исчезнуть с экрана радаров борт по непонятным причинам изменил курс.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пока преждевременно делать какие-либо выводы об истинных причинах крушения самолета. "Наша главная задача - установить все обстоятельства этой трагедии, и, если кто-то виноват, найти виновных", - подытожил сказанное Пристайко.