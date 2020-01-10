"Страха нет": Арзамасова из "Папиных дочек" рассказала о своей карьере

24-летняя российская актриса театра, кино и ТВ, певица и телеведущая Елизавета Арзамасова, звезда ситкома "Папины дочки", несмотря на молодость успела сделать много. Что неудивительно - на сцену Елизавета впервые вышла еще в восьмилетнем возрасте, а подростком, после участия в "Папиных дочках", обрела уже всероссийскую славу.

Сегодня фильмография девушки насчитывает десятки проектов - "Бесы", "Достоевский", "Братья Карамазовы", "Екатерина: Взлет", "Поп", "72 часа". Плюс мюзиклы, спектакли, озвучка мультфильмов. Но одним творчеством дело не ограничивается: актриса входит в попечительский совет фонда "Старость в радость", активно занимаясь благотворительностью.

Причем, как рассказала девушка в интервью RT, "это был очень простой путь" - когда ей было одиннадцать, начался проект, в рамках которого Лизу ежедневно показывали по телевизору.

"Появилась узнаваемость, следовательно, появилась аудитория, которая следит за твоим лицом, аудитория, которой нравится продукт, в котором ты принимаешь участие", - говорит Елизавета. Пояснив, что так появилась публика, которая ей доверяет.

Поэтому артистов, тех людей, "которые имеют свою аудиторию, своего зрителя", приглашают на благотворительные мероприятия - чтобы привлечь внимание общественности. В итоге в свои одиннадцать Арзамасова впервые отправилась в благотворительную поездку.

А позже появился и благотворительный спектакль "Кабы я была...", к которому артистка написала сценарий и который сама срежиссировала.

"Захотелось такой продукт, который найдёт эмоциональный отклик у зрителей", - уточняет девушка.

Будучи уже успешной актрисой театра и кино, Елизавета стала учиться на продюсера. Но это вовсе не означает, что она готова с головой уйти в эту профессию и забросить актерство. Хотя точно Арзамасова пока не знает - "как получится". Ведь она "планов не строит совсем". Лишь в одном заверив: пока бросать актерскую работу на намерена. Ведь ей это нравится.

"Я просто наслаждаюсь тем, что происходит вокруг, и рада, что продюсерская профессия имеет воплощение, что я справляюсь", - подчеркивает собеседница канала. Далее вспомнив, что впервые на сцену вышла в детстве, но страшно ей не было.

"Такой категории для меня не существовало в детстве. Страшно - не делай. Я никогда не перебарывала себя. Есть волнение, есть трепет и желание поскорее выйти на сцену. Это не страх", - подытоживает актриса.

"Папины дочки" выходили с 2007 по 2013 год, двадцать сезонов, 410 серий. Арзамасова сыграла там вундеркинда Галину Сергеевну Васнецову.