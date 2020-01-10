Трамп упрекнул лидеров ЕС в нежелании платить США за защиту от России

Вашингтон многие годы защищает Европу от России, но европейские партнеры не хотят за это платить адекватную цену. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп, выступая с программной речью на предвыборном митинге в Огайо.

"Мы защищаем Европу от России, а НАТО годами получает преимущества за счет США. Цифры (расходов на оборону других стран НАТО - примечание "РГ") снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы - неплательщики!", - констатировал американский лидер в ходе полуторачасового выступления.

В США в настоящее время стремительно набирает обороты предвыборная кампания. По мнению наблюдателей, по мере приближения голосования республиканцы и демократы будут стремиться разыграть "российскую карту".