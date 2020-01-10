В Беларуси открыли три новых залежи нефти

До 800 тысяч тонн нефти, по предварительным прогнозам, составляют запасы трех новых месторождений углеводородов в Беларуси, которые открыты объединением "Белоруснефть".

Новый промысловый потенциал, уточняет БЕЛТА, разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба в Гомельской области. "Это отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании, в частности, отложений воронежского горизонта на глубине более четырех тысяч метров был получен приток нефти дебитом 100 тонн в сутки", - пояснил замгенерального директора "Белоруснефть" Петр Повжик.

Кстати, в текущем году нефтяники продолжат сейсморазведку на Макановичско-Великоборском участке, в который входит Гарцевское месторождение. Это позволит уточнить его геологическое строение и определить тактику дальнейшие работы. Кроме того, планируется нарастить объем полевых сейсморазведочных работ по системе 3D до 379 квадратных километров и увеличить метраж поисково-разведочного бурения до 39 тысяч метров, уточняет агентство.

Всего в ближайшие два года на белорусских месторождениях планируется пробурить семь поисково-разведочных скважин. А всего в республике, по официальным данным, разведано 61 действующее месторождение нефти и эксплуатируются 843 скважины.

Производственное объединение "Белоруснефть", созданное более пятидесяти лет назад, ведет разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа не только в РБ, но и работает в нефтяной сфере других стран.