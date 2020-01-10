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10.01.2020 05:27
Рубрика: В мире

В Японии рассказали о вреде чая и кофе

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии 18 января стартуют вступительные университетские экзамены. Многие жители островного государства после затянувшихся новогодних выходных с головой погружаются в работу. Именно в этот период чай и кофе помогают людям снять напряжение и избавиться от сонливости, пишет газета "Асахи симбун".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вместе с тем, предупреждает издание, не следует забывать о кофеине, который содержится в этих напитках. Чрезмерное употребление чая и кофе может вызвать головокружение, учащенное сердцебиение, дрожь, бессонницу, тревожные ощущения и даже расстройство желудка.

Фото: pixabay.com
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В последнее время большие дозы кофеина добавляют в энергетики, которые без труда любой найдет на прилавках магазинов. Автор материала призывает читателей быть осторожнее с этим товаром.

По данным специалистов, в 100 мл кофе содержится около 60 мг кофеина. Получается, что в организм человека, который выпивает чашку кофе объемом 150 мл, попадает в среднем 90 мг кофеина.

В чае хоть и в меньшей дозировке, но также содержится кофеин. Все зависит от сорта напитка. Так, на 100 мл чая "бантя" приходится всего 10 мг кофеина, при этом на аналогичный объем чая "сенча" или "улун" - немногим более - 20 мг. Черный чай несколько превышает по указанному показателю ранее упомянутые сорта (около 30 мг кофеина на 100 мл напитка). Рекордсменом является зеленый чай "гекуро", где в 100 мл содержится 160 мг кофеина. Кстати, в чае "соба" кофеина нет вообще.

Фото: iStock
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Ученые подсчитали, что дневная норма кофеина для взрослого человека не должна превышать 400 мг. Применительно к беременным женщинам и кормящим матерям этот показатель ниже ровно в два раза. В отношении детей существует привязка к массе тела ребенка: 3 мг кофеина на один килограмм.

Японский журналист Мика Омура попыталась подсчитать количество кофеина, который попадает в ее организм ежедневно. Как правило, она выпивает утром две чашки черного чая (около 90 мг кофеина). Кроме того, в течение дня женщина заказывает три порции кофе (270 мг кофеина). Наконец вечером после работы она заваривает себе две кружки "ходзитя" (около 60 мг кофеина). Итого за дневной цикл на женщину приходится порядка 420 мг кофеина.

Японка приходит к выводу, что ситуация в целом нормальная и нет серьезных оснований для беспокойства. Вместе с тем Омура-сан понимает, что по всей видимости в ближайшее время придется полностью отказаться от энергетиков.

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