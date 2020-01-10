В Иране отреагировали на заявление Канады о поражении Boeing ракетой

Власти Ирана проводят тщательное расследование причин крушения украинского лайнера Boeing-737 под Тегераном в соответствии с международными правилами и критериями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Мы пригласили участвовать в расследовании представителей Украины, как страны-владелицы самолета, а также экспертов компании-производителя Boeing. Если премьер-министр Канады или другая страна располагает дополнительными данными по авиакатастрофе мы просим их предоставить эти сведения в комитет по расследованию", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана.

Напомним, накануне ряд американских СМИ со ссылкой на представителей Пентагона и разведки сообщили, что украинский Boeing-737 быт случайно сбит ракетой из иранских ПВО. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского правительства Борис Джонсон заявили, что причиной крушения лайнера могла стать ракета, выпущенная из иранского ЗРК.

Руководитель Организации гражданской авиации Исламской Республики Али Абедзаде категорически отверг вероятность попадания ракеты в украинский Boeing в небе над Ираном.