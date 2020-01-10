В МИД РФ прокомментировали заявление Трюдо по украинскому лайнеру

Необходимо дождаться выводов экспертов по ситуации с потерпевшим крушение в Иране украинским лайнером, прежде чем делать громогласные заявления. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который в настоящий момент находится с рабочим визитом в Токио.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно", - подчеркнул дипломат.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, попыткам "наварить" политические очки на этой ужасной человеческой трагедии не должно быть места.

"Никаких оснований, я уверен, нет для того, чтобы на этой стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями (по обвинению Ирана в крушении самолета - прим. "РГ")", - резюмировал Рябков.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. Политик отметил, что его страна якобы располагает соответствующими разведданными.

Напомним, что самолет потерпел крушение 8 января сразу после взлета. Как отмечают СМИ, на его борту находились 176 человек. Все они погибли.