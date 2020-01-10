Самые долгожданные выставки привезут в Москву в 2020 году

В будущем, которое уже наступило, нас встречают Сальвадор Дали и Юрий Анненков, портреты Джузеппе Арчимбольдо, которые при ближайшем рассмотрении оказываются натюрмортами, Карл Фаберже и Федор Рюккерт, романтики XIX века и современное индийское искусство…

Выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" (28 января - 25 марта, ЦВЗ "Манеж") привозят в Москву Музей Фаберже и культурно-исторический фонд "Связь времен". Более 180 живописных и графических работ художника приедут из Национального музея Центра искусств королевы Софии (Мадрид), коллекции фонда "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и частных собраний. Проект готовит испанский куратор Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали". Обещана масштабная ретроспектива, которая охватит все этапы творчества: от рисунков 1910-х до абстрактной живописи 1980-х. Судя по тому, что про выставку этого сюрреалиста, которого увлекали тайны психоанализа и "ядерного мистицизма", тайны живописи Веласкеса и оптических иллюзий, говорят даже те, кто в музеи не ходок, о билетах лучше позаботиться заранее.

Неожиданной рифмой к выставке самого известного "народного" сюрреалиста, похоже, может стать проект музея современного искусства "Гараж", посвященный русским художникам, которых тоже интересовало "сверхчувственное познание". Проект, в название которого включена цитата стихотворения Андрея Белого "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" (31 января - 10 мая) представляет произведения художников, участников антропософских кружков, которые разрабатывали творческие проекты, вдохновленные фантазийными и эзотерическими поисками. Некоторые из этих мастеров очень известны, как скульптор и живописец Ариадна Арендт, поэт Андрей Белый, художники Василий Ватагин, Сергей Калмыков, Алексей Исупов, Александр Николаев (Усто Мумин), Борис Смирнов-Русецкий…

Биографии других, как, например, Риммы Николаевой, художницы и участницы антропософского сообщества, удалось восстановить благодаря работе в архивах… Проблема поиска их "тихого искусства" связана, во-первых, с тем, что для своих создателей оно прежде всего было свидетельством о духовном откровении, а не эстетическим экспериментом. Во-вторых, тот факт, что это искусство оказалось в стороне от магистральной дороги модернизма ХХ века и экспериментов авангарда, не спасало его авторов от обвинений в "буржуазном идеализме" и "формализме". Люди, которые еще до революции интересовались антропософией, например, или эзотерикой, несмотря на закрытый характер сообществ, часто оказывались жертвами террора. Поэтому документированный рассказ об этих сообществах и художественных практиках обещает открытия. Этот проект стал результатом исследования, которое команда "Гаража" проводила вместе с арт-критиком Алексеем Улько (Самарканд) и художницей Александрой Сухаревой (Москва/Дубна). На выставке, помимо архивных материалов, будет показано более 150 произведений.

Восток вообще оказывается одной из центральных тем музейного года, который открылся уникальной выставкой искусства Древней Ассирии из Британского музея в Эрмитаже - "Я воздвиг там мой царский дворец" (до 29 марта) и завершается осенним проектом в ГМИИ им. А.С.Пушкина "Буддистская скульптура из Кореи" (Национальный музей Кореи, Южная Корея).

Восток обычно ассоциируется с древностью, мистическими прозрениями, архаикой. Но в этом году в России покажут проекты современных художников из Китая и Индии. В Николаевском зале Эрмитажа представят проект современного китайского мастера "Чжан Хуан. В пепле истории" (16 мая - 6 сентября). Известный своими радикальными перформансами, Чжан Хуан создает работы из пепла, собранного в буддистских храмах, скульптуры и инсталляции. Он один из наиболее успешных китайских художников с мировой известностью.

А Третьяковская галерея при поддержке Музея искусств Кирана Надара покажет "Современное индийское искусство" (4 июня - 6 сентября). Среди работ более пятидесяти художников - произведения таких ключевых авторов, как Аниш Капур, Субодх Гупта, Мара Канвар, Мриналини Мукерджи, Шилпа Гупта, Анита Дюбе… С работами Аниша Капура и Субодхи Гупта отечественные зрители знакомы благодаря проектам Московской биеннале, выставке в Еврейском музее и центре толерантности и давней балетной постановке Анжелена Прельжокажа на сцене Большого театра (где сценографом выступил Субодх Гупта). Но столь масштабная встреча с произведениями звезд индийского современного искусства будет впервые.

С другой стороны, практики, которые даже в середине ХХ века воспринимались как архаические, маргинальные или экзотические, сегодня освоены современными молодежными субкультурами и стали массовыми. Проект Tattoo ("Тату"), который показывает в марте ГМИИ им. А.С.Пушкина вместе с Музеем на набережной Бранли, обещает погружение в историю татуировок в разных частях света и представление этих древних телесных практик в гравюрах, фотографиях и… на объемных силиконовых слепках.

На этом фоне классический показ европейской графики выглядит почти роскошью. Просто потому, что графика, она же для тонких ценителей. На ней "кассу" не сделаешь. И спасибо ГМИИ им. А.С.Пушкина, что после успешного показа в 2019-м в Париже выставки "От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина", он решился в марте представить этот большой проект дома. Среди 170 листов - работы от Дюрера, Веронезе, Рембрандта, Рубенса, Ватто до Пикассо и Малевича.

Встреча же современного искусства с античностью и европейским искусством выглядит хорошо знакомым музейным сюжетом. Но от этого не менее увлекательным. Эрмитаж в залах античного искусства покажет проект "Космос и Хронос. Марк Куинн" (25 апреля - 26 июля). Персональная выставка Билла Виолы в ГМИИ им. А.С.Пушкина (с 14 июля) будет представлена в диалоге с "Шедеврами из Музея Каподимонте в Неаполе". Среди последних обещают картины Тициана, Рафаэля, Аннибале Караччи, Гвидо Рени из легендарного собрания Фарнезе, а также Караваджо из коллекции французской династии Бурбонов, правивших в Неаполе в XVIII-XIX веках. А осенью в Новой Третьяковке встретятся два крупнейших международных проекта. Выставку "Романтизм. Мечты о свободе" (20 октября - 28 февраля 2021), где полотна немецких романтиков XIX века можно сравнить с картинами Брюллова, Кипренского, Иванова, музей готовит вместе с Художественными собраниями Дрездена. Проект "Многообразие. Единство. Современное европейское искусство Москва. Берлин. Париж" (11 ноября 2020 - 21 февраля) организован при поддержке президентов России, Германии, Франции.

Другой вариант многообразия и единства обещает выставка "Карл Фаберже и Федор Рюккерт. Шедевры русской эмали" (17 апреля - 16 августа), которую готовят Музеи Московского Кремля. Ядром ее станут изделия московского "живописца по эмали" Фёдора Рюккерта (1851-1918) и фирмы Карла Фаберже (1846-1920), работавших в стилистике национального романтизма. Всего в экспозиции будет представлено более 500 изделий русских ювелирных фирм ХIХ - начала ХХ столетия из собраний России, США и Великобритании.

Если говорить о монографических выставках, то событиями обещают стать экспозиция в Музее русского импрессионизма "Юрий Анненков. Революция за дверью" (13 февраля - 24 мая), где покажут не известные у нас работы художника из Центра Жоржа Помпиду, ретроспектива Роберта Фалька в Третьяковской галерее (октябрь 2020 - 31 января 2021), представление архива Георгия Данелии в ММОМА (8 апреля - 17 мая)… И, конечно, ждем ретроспективу Микеланджело Пистолетто в ММОМА (11 июня - 13 сентября), декабрьскую выставку "Джузеппе Арчимбольдо (1526-1593) и его время" в ГМИИ им. А.С.Пушкина…