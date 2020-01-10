В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

Самолет Airbus А321-200 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу совершил жесткую посадку в турецком городе Анталья, причиной которой стал внезапный порыв ветра. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Airbus без пассажиров на борту, принадлежащий Nordwind Airlines и вылетевший из Шереметьево, повредил стойку шасси во время жесткой посадки в Турции.

В заявлении авиакомпании отмечается, что 10 января "при уходе (самолета) на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи". После этого борт, на котором находился только экипаж, благополучно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал.