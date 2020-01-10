В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

Самолет Airbus А321-200 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу совершил жесткую посадку в турецком городе Анталья, причиной которой стал внезапный порыв ветра. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Airbus без пассажиров на борту, принадлежащий Nordwind Airlines и вылетевший из Шереметьево, повредил стойку шасси во время жесткой посадки в Турции.
В заявлении авиакомпании отмечается, что 10 января "при уходе (самолета) на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи". После этого борт, на котором находился только экипаж, благополучно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал.
Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.— AirportHaber (@AirportHaber) January 10, 2020
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