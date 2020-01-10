Новости

В Парке Горького в Москве произошел пожар 17:14
Инфляция в России за прошлый год составила 3 процента 17:04
Отголоски "девяностых": как обворовывали АвтоВАЗ в 2019 году 17:02
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье 16:58
В море у Анапы из-за тепла начали массово гибнуть медузы 16:47
Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма 16:41
Хоккеист ЦСКА Телегин рискует пропустить остаток сезона после операции 16:39
Пилоты Союзного государства лидировали на шестом этапе "Дакара" 16:36
Бирюков: В праздники системы жизнеобеспечения столицы работали без сбоев 16:29
Больше толерантности: во втором сезоне "Ведьмака" появятся геи 16:24
МИД РФ вернул Украине ноту протеста в связи с посещением Путиным Крыма 16:17
"Страха нет": Арзамасова из "Папиных дочек" рассказала о своей карьере 16:07
Столичные врачи спасли жизни матери и ребенка во время тяжелых родов 16:06
Кулибин из Осетии запатентовал свою копию Lotus Seven 16:00
В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки 15:57
Прицеп вынесло на "встречку": Появились подробности массового ДТП в Прикамье 15:55
Президент поручил устранить перекос в сторону платной медицины в Крыму 15:47
Военный суд приговорил генерала Чваркова к условному сроку по делу о хищении 15:39
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине 15:30
Самолет Nordwind повредил шасси во время посадки в Анталье 15:25
Жительницу Саратова задержали за "катание" на светодиодном олене 15:24
Toyota представила полноприводный 268-сильный Gazoo Racing Yaris 15:24
Участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов упал и умер 15:20
Бессонная ночь привела к появлению симптома болезни Альцгеймера 15:07
Топ-6 формулировок для общения с инспектором ГИБДД 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
10.01.2020 16:58
Рубрика: Происшествия

В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

Текст: Владимир Шилов

Самолет Airbus А321-200 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу совершил жесткую посадку в турецком городе Анталья, причиной которой стал внезапный порыв ветра. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

При экстренной посадке Ми-8 в Красноярском крае никто не пострадал

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Airbus без пассажиров на борту, принадлежащий Nordwind Airlines и вылетевший из Шереметьево, повредил стойку шасси во время жесткой посадки в Турции.

В заявлении авиакомпании отмечается, что 10 января "при уходе (самолета) на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи". После этого борт, на котором находился только экипаж, благополучно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал.

Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Иран может обратиться за помощью к России в расшифровке самописцев Boeing
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Косачев оценил заявление Трампа о том, что США "защищают Европу от России"
Корпорация Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX