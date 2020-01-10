В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Кроме того, вступает в силу федеральная льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида - жилого дома, квартиры, комнаты, гаража. Условие - недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности, уточняется в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).
Такие поправки в Налоговый кодекс РФ в 2018 году подписал президент Владимир Путин. Они связаны с поэтапным повышением пенсионного возраста, которое стартовало в нашей стране в 2019 году. Оно будет для всех одинаковым - на пять лет для мужчин и для женщин. В 2028 году, когда закончится переходный период, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.
Также в 2020 году расширился перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ. В этом списке поддержка многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тысяч рублей и доход от экономии на процентах во время льготного периода (ипотечных каникул), полученный с 1 августа 2019 года.