В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Ресурсоснабжающие организации могут начать штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ.

Как сообщают "Известия", Минстрою поручено подготовить соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Сделать это необходимо в ближайшее время, так как в марте ведомство уже должно внести законопроект в правительство, а в сентябре нынешнего года кабмин должен направить поправку на рассмотрение в Госдуму.

Сегодня ресурсоснабжающие организации никто не штрафует за то, что они самовольно завышают стоимость услуг ЖКХ. По словам главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, для таких организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. "Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании", - отмечает Хованская.

Поддерживает введение штрафов для ресурсников и первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. По его мнению, никто не может получать сверхдоходы за счет граждан.