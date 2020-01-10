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10.01.2020 09:29
Рубрика: Общество

В России создается национальная система профессионального роста педагогов

Текст: Ксения Колесникова
Опубликовано распоряжение правительства РФ, которое позволит создать в России Национальную систему профессионального роста педагогов. Этот важнейший документ, так или иначе, повлияет на работу всех школьных учителей.

Он учитывает все и даже больше: что должен знать и уметь директор школы, что делать с зарплатами учителей, как закрывать нехватку кадров в регионах, усилить практическую подготовку будущих педагогов, изменить систему аттестации, присуждения квалификации и т.д.

Раскладываем главные изменения "по полочкам":

1. Согласно документу, уже начиная с 2020 года министерство просвещения будет проводить ежегодный мониторинг и смотреть, как школы обеспечены кадрами. На основе мониторинга будет составляться список самых востребованных учителей по конкретным предметам и прогноз потребности школ.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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2. Уже к маю 2020 года Минпросвещения и Минтруд должны подготовить предложения о том, как можно усовершенствовать систему оплаты труда педагогов. Опять же - на основе анализа регионального опыта.

3. Система подготовки кадров тоже изменится: будут внесены правки в вузовские образовательные стандарты и программы, усилится практическая составляющая.

4. Появится Единая федеральная система кадрового резерва педагогов. В том числе - кадровый резерв руководителей школ. Директора будут проходить аттестацию на соответствие должности, независимую оценку своих управленческих компетенций и даже публично защищать программу развития школы.

5. По всей стране появятся центры непрерывного повышения профмастерства педагогов. Кстати, в некоторых регионах они уже открылись и работают с 2019 года. Также появятся виртуальные лаборатории, симуляционные центры, созданные специально для обучения и переобучения учителей. (В плане этот пункт стоит пока на 2021 год).

6. Изменится система аттестации и повышения квалификации. Учителя будут сдавать новый квалификационный экзамен. Система присвоения категорий (первая, высшая) - тоже заработает по новым правилам. Все это будет разрабатываться в течение 2020 года. А в 2021 году в пилотных регионах уже стартует апробация новых моделей.

Комментарий

Одна из центральных задач национального проекта "Образование" - охватить повышением квалификации не менее половины педагогического корпуса страны, - прокомментировали документ в министерстве просвещения. - Согласно распоряжению, ежегодно будет вестись мониторинг обеспеченности школ и иных образовательных организаций кадрами. Минпровещения совместно с Минобрнауки и региональными органами управления образованием будут определять потребность в подготовке педагогов. Также отдельное внимание будет уделено разработке и внедрению системы наставничества как одного из действенных механизмов для комфортного вхождения в профессию молодых педагогов.

Общество Образование Правительство Правительство Минпросвещения

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