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Рубрика: В мире

Власти восстановили в сирийском Алеппо десятки жилых домов

Десятки жилых домов восстановили в сирийском Алеппо, пострадавшем при боях с террористами. Возведение зданий идет в районе Тишрин, где до войны было 1070 домов. Во время вооруженного конфликта здесь было заминированное поле.

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Как сообщает РИА новости, в настоящее время на месте строительства установлена бетономешалка, ангары для хранения песка и щебня. Качество стройматериалов проверяется в специальной лаборатории.

Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками и был освобожден от террористов в 2016 году. В провинциях Алеппо и Хама реализуется госпрограмма по восстановлению населенных пунктов на освобожденной от боевиков территории. Программа включает три этапа: подготовку инфраструктуры (водоснабжение, электрификация), адресную помощь населению, а также возвращение жителей в места постоянного проживания.

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