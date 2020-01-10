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10.01.2020 12:11
Рубрика: Общество

Вузам запретят заключать с преподавателями краткосрочные контракты

Текст: Мария Агранович
Вузам будет рекомендовано ограничить практику заключения краткосрочных контрактов с преподавателями. О таком решении Министерства науки и высшего образования сообщает сайт Совета Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вузам будет рекомендовано исключать практику суперсрочных трудовых договоров с профессорско-преподавательским составом на срок до одного года включительно", - цитируются на сайте слова члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой. Сроки трудовых контрактов должны быть более продолжительными, логично заключать их, например, на все время реализации той или иной образовательной программы. Тогда контракт будет "эффективным".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Чем не угодили "экспресс-контракты"?

По словам Рукавишниковой, заключаются они необоснованно, и это стало уже устойчивой практикой. Бессрочные договоры, которые предусмотрены Трудовым кодексом, или договоры на более длительный срок в вузах сейчас практически не заключаются. Это ставит преподавателей в очень неопределенное положение: нельзя планировать свою жизнь и карьеру на несколько лет вперед, даже кредит не оформить.

Уже в феврале 2020 года Минобрнауки должно направить в вузы методические рекомендации по оформлению "эффективных контрактов". Причем, при заключении такого документа планируют учитывать не только научную и публикационную активность преподавателя, но и его всестороннюю занятость.

По результатам мониторинга, проведенного Минобрнауки, сегодня пятая часть договоров, которые вузы заключают с профессорами - краткосрочные, до одного года.

До конца апреля 2020 года Министерство науки и образования проведет дополнительный мониторинг содержания "эффективных контрактов".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Законодательная власть Совет Федерации Классный час с Марией Агранович Трудовое законодательство

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