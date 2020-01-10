"Вузам будет рекомендовано исключать практику суперсрочных трудовых договоров с профессорско-преподавательским составом на срок до одного года включительно", - цитируются на сайте слова члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой. Сроки трудовых контрактов должны быть более продолжительными, логично заключать их, например, на все время реализации той или иной образовательной программы. Тогда контракт будет "эффективным".

Чем не угодили "экспресс-контракты"?

По словам Рукавишниковой, заключаются они необоснованно, и это стало уже устойчивой практикой. Бессрочные договоры, которые предусмотрены Трудовым кодексом, или договоры на более длительный срок в вузах сейчас практически не заключаются. Это ставит преподавателей в очень неопределенное положение: нельзя планировать свою жизнь и карьеру на несколько лет вперед, даже кредит не оформить.

Уже в феврале 2020 года Минобрнауки должно направить в вузы методические рекомендации по оформлению "эффективных контрактов". Причем, при заключении такого документа планируют учитывать не только научную и публикационную активность преподавателя, но и его всестороннюю занятость.

По результатам мониторинга, проведенного Минобрнауки, сегодня пятая часть договоров, которые вузы заключают с профессорами - краткосрочные, до одного года.

До конца апреля 2020 года Министерство науки и образования проведет дополнительный мониторинг содержания "эффективных контрактов".