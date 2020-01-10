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Вышел новый тизер пятого сезона "Лучше звоните Солу"

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    10.01.2020, 13:11
Текст:   Олег Усков

Сериал "Лучше звоните Солу", спин-офф "Во все тяжкие", не уникальный, но довольно редкий пример случая, когда "ответвление" ничуть не уступает оригиналу, обзавелся новым небольшим промо-тизером.

Свет особо не проливающим, но выглядящим обещающе и нагнетающим:

Пятый сезон, о продлении на который было объявлено еще до премьеры четвертого, стартует 23 февраля и будет состоять из десяти эпизодов.

Костяк - на местах.

Плюс к команде присоединяется и Тони Далтон - в роли Эдуардо "Лало" Саламанки, племянника Гектора и, соответственно, кузена Туко. Персонаж прибывает из Мексики после того, как с дядей Гектором случилась известная неприятность, и начинает активно вникать в происходящее. Тем тревожа своих преступных коллег.

Наша рецензия на четвёртый сезон - здесь.

Первый сезон "Сола" вышел на канале AMC в февраля 2015-го. Последняя серия "Во все тяжкие" - в сентябре 2013-го.

В конце прошлого года вышла полнометражная лента-продолжение "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (англ. El Camino: A Breaking Bad Movie), в которой рассказано, что происходило с Джесси Пинкманом после финальных титров BB.

Рецензия на картину - здесь.

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