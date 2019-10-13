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Он уехал в ночь

Рецензии
    13.10.2019, 14:07
Текст:   Шамиль Керашев
Страшно подумать: с того момента, как на лице Уолтера Уайта застыла на удивление счастливая предсмертная улыбка, минуло шесть долгих лет. Долгих - и чрезвычайно продуктивных для сериальной индустрии, которая за это время успела развеять сомнения даже самых консервативных скептиков. И окончательно стала чем-то большим, нежели просто фабрикой домашних развлечений на потеху тем, кому лень идти в кино.
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Да и сами "Во все тяжкие" - при всём к ним уважении - давно переплюнуты. В том числе - собственным спин-оффом, блистательным, куда более целостным и драматургически сбалансированным шоу "Лучше звоните Солу". Так что предложение Винса Гиллигана вернуться непосредственно к той самой истории - так сказать, добавить запоздалый постскриптум после точки - изначально казалось спекулятивным. Как выяснилось - небезосновательно. Вот только ничего плохого в этом нет. Ведь спекуляция спекуляции рознь - и в данном случае она вполне себя оправдала.

Фото: kinopoisk.ru
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Отсюда, впрочем, необходимость предупредить непосвящённых: вам, ребята, тут решительно нечего делать - чтобы потом не пришлось обидчиво спрашивать "Кто все эти люди?" Поскольку из "Эль Камино" - остросюжетного этюда о дальнейшей судьбе бедолаги Джесси Пинкмана - получилась, прежде всего, узкопрофильная игра на фанатской ностальгии. Вернее - как сейчас стало модно говорить - один огромный фан-сервис. Что-то вроде недавнего полнометражного "Дэдвуда". Или, может быть, очередного "рождественского спецвыпуска" очередного популярного проекта - но с деньгами из поистине бездонной кубышки Netflix.

Следовательно - сделанный с доселе невиданным размахом; яркий, качественный, красивый. Не столько даже фильм, сколько этакий камбэк Pink Floyd на Live 8 -  эффектный концерт-реюнион. Иногда откровенно бьющий ниже пояса, иногда слишком явно нацеленный на конкретную эмоциональную отдачу - зато столь ладно, профессионально и тщательно расписанный на партитуре, что уличить его авторов в халтурной отмашке-подачке стареющей аудитории классического Breaking Bad, сможет только очень циничный человек. В то время как все остальные - за исключением, опять же, людей с Breaking Bad наглухо незнакомых - гарантированно просмакуют щедрую порцию тех же щей.

Фото: kinopoisk.ru
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Обойдемся без прямого пересказа, но вот вам первое, самое очевидное - фирменная сценарная схема лучших эпизодов оригинала всё ещё отлично работает: главный герой старательно выкручивается из неприятной ситуации, однако за нерешёнными проблемами прицепом тянутся новые - и попробуйте оторваться от экрана. Второе - мощный бенефис Аарона Пола в культовейшей и до сих пор идеально "сидящей" на нём роли: иные даже предлагают дать артисту "Оскар" в обход всех существующих правил - это, пожалуй, преувеличение, но, пожалуй, не такое уже сильное. Ну а третье - конечно же, отсылки. Очень много отсылок. Так много, что от них, того и гляди, зарябит в глазах.

Флэшбеки на любой вкус - помимо прочего, с участием лично Хайзенберга и Майка Эрмантраута (да бросьте - вряд ли кто-то сомневался в их появлении, поэтому за спойлер не считается). Куча старых знакомых - вроде Барсука и Тощего Питта. Знакомые же имена, клички и наименования в диалогах. Пресловутый "Ремонт пылесосов". Легендарное "bitches". Спасительный Север - куда так непросто добраться. Стрельба в стилистике нео-вестерна. Чёрный юмор. Густющий - хоть ложку ставь - саспенс, приготовленный по узнаваемому рецепту. Пространные разговоры о понимании счастья. Плюс, например, панорамные съёмки пустыни - и камео жука-скарабея.
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Всё вместе - жирная, многослойная черта под незаурядным культурным явлением, одним из важнейших памятников кинематографическому постмодерну. Эпопея, некогда собранная из казалось бы несочетаемых элементов - от человеческой трагедии до лихого триллера и кафкианских цитат - продлившись ещё чуть-чуть, снова официально завершилась. И снова - по-своему трогательным прощанием теперь уже второго из двух её ключевых персонажей со зрителями. А дальше - только эхо. Которое - есть ощущение - обязательно прозвучит. Скорее всего, где-нибудь в более камерной обстановке, за спиной у пройдохи Джимми МакГилла.

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