Представьте себе, что "Игру престолов" взяли и оборвали в самый неподходящий момент - в конце, скажем, пятого сезона. Что бы вы на это сказали? А теперь поставьте себя на место несчастных поклонников "Дэдвуда", которых сериал, влюблявший в себя аутентичной и неприкрашенной (HBO же!) атмосферой Дикого Запада, сочными и пестрящими отборной руганью диалогами, брызжущим из каждой щели тестостерона, улётными персонажами - так вот, этот расчудесный сериал взял и бросил своих поклонников посреди пыльной дороги без саквояжа и провизии, даже не плюнув напоследок. Понятно, что описанная ситуация с "Игрой престолов" - сугубо гипотетическая, потому что с "Игрой престолов" этого произойти бы не могло даже после восьмого сезона, если бы Бениофф и Уайсс вообще планировали девятый. А с "Дэдвудом" вот произошло после третьего.

Почему лучший телевестерн XXI века ждала такая печальная и внезапная кончина, уже не имеет особого значения - достаточно отметить, что точно не из-за снижения Дэвидом Милчем планки (тут Бениофф и Уайсс наверняка бы ухмыльнулись). Важнее то, что вновь поверивший в себя (настолько, что даже решился - как выяснилось, довольно опрометчиво - на третий сезон "Настоящего детектива") медиамагнат HBO всё-таки соизволил вернуть многолетний должок. Хоть и без процентов.

Скорее - наоборот. Два часа (даже чуть меньше) после такой долгой разлуки - это, конечно, до обидного мало. Но всё же - гораздо лучше, чем безвестная пропажа, как мы уже привыкли думать о "Дэдвуде". Лучше, чем ничего. В принципе, эти три слова легко могли бы стать слоганом проекта Deadwood: The Movie.

Значит ли это, что фильм не удался? Вовсе нет. Ведь, как мы недавно убедились, иногда бывает так плохо, что вариант "ничего" оказывается предпочтительнее. А назвать состоявшийся-таки финал "Дэдвуда" разочаровывающим язык не поворачивается.

Милч приглашает старых знакомых встретиться на старом месте и избавиться от повисших в воздухе недомолвок, вспомнить былое, а выжившим в итоге - разойтись с чувством выполненного долга.

По сюжету прошло лет 10 - чуть меньше, чем в реальной жизни, и в лихом городке, вошедшем в состав США, многое естественным образом изменилось. Прежними по большей части остались характеры героев. Застарелые конфликты тоже никуда не делись.

Шериф Буллок (Тимоти Олифант) стал маршалом, но сохранил упёртую прямолинейность и патологическую честность. Трактирщик Сверенджен (Иэн Макшейн) всё так же циничен, ехиден и обаятелен, хотя теперь пуще прежнего мучится из-за подорванного разгульным образом жизни здоровья и заодно - терзаем призраками прошлого. Делец Хёрст (Джеральд Макрейни) - всё такая же беспринципная и злобная сволочь, только набравшая больше политического веса.

Понятно, что десяток лет противоречий между этими пассионарными альфа-самцами сгладить не мог, и Милч вернул их к жизни, чтобы наконец расставить все точки над "i". Что он, не мудрствуя лукаво, и делает, при помощи нехитрого, но действенного сюжетного хода вскрывая так и не зажившие раны и быстренько переводя холодное противостояние в скоротечный решающий бой.

По дороге шоураннер-сценарист успевает рассказать о судьбах многих других жителей Дэдвуда - благо, ему удалось собрать для этой важной миссии большинство главных действующих лиц. С учётом того, что мастерство написания блестящих реплик в духе сериала с его феерически неполиткорректным хлёстким юмором Милча за это время не оставило, всех, кому был дорог сериал, обязательно переживёт несколько приступов благодатной ностальгии.

Deadwood: The Movie - это отнюдь не триумфальное возвращение культового телешоу, а честная и вполне успешная попытка достойно проститься с легендой. Функция у картины - сугубо утилитарная, но исключительно благородная. И, что самое главное, справляется она с ней достойно. На большее зрители и не могли рассчитывать - теперь нужно лишь сказать спасибо за нежданную возможность проститься.

4