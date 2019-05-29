Кхал Бонифаций и Его Котейшество: новые карикатуры на "Игру престолов"

Сыктывкарский художник Прокопий Уляшов продолжил серию своих остроумных иллюстраций, посвященных недавно завершившейся "Игре престолов".

В них герои всем известных советских мультфильмов предстают в образах персонажей фэнтези-саги.

В первой порции картинок, положительно воспринятой на "Союзмультфильме", фигурировали Дейенерис-Чебурашка, Малыш-Джоффри, Джон-Пятачоки другие.

Теперь достойную компанию им составили бременские Принцесса-Серсея и Трубадур-Джейме:

Собачье Братство без знамён приглашает заходить, если что:

Кхал Бонифаций, отправляется на каникулы:

Песнь Джунглей:

Главное - не называть Удава Земляным червяком:

Эурон Бармаджой:

Котёнок Томмен и Его Котейшество:

Тайна Третьей Стены:

Ну и лучшее, пожалуй, из всего цикла, посвящено не героям "Игры престолов", а шоураннерам сериала Бениоффу и Вайссу, которые как бы говорят нам: "И так сойдёт!"