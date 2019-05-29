Кхал Бонифаций и Его Котейшество: новые карикатуры на "Игру престолов"

Сыктывкарский художник Прокопий Уляшов продолжил серию своих остроумных иллюстраций, посвященных недавно завершившейся "Игре престолов".
В них герои всем известных советских мультфильмов предстают в образах персонажей фэнтези-саги.
В первой порции картинок, положительно воспринятой на "Союзмультфильме", фигурировали Дейенерис-Чебурашка, Малыш-Джоффри, Джон-Пятачоки другие.
Теперь достойную компанию им составили бременские Принцесса-Серсея и Трубадур-Джейме:
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⚔ Как пел классик — show must go on. Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Сегодня в течение всего вечера. Одно из наиболее частых предложений в комментариях — сделать из Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» Серсею и Джейме Ланнистеров. Как тут отказать, тем более, что аналогия напрашивается сама собой и, по правде говоря, должна была войти ещё в первую часть, но не вошла по определённым причинам. Железный трон стилизован под «карточную» тематику из мультфильма. . 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержать автора: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Кошелёк: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Princess and the Troubadour from “The Bremen town musicians” as Cersei and Jaime Lannisters. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #бременскиемузыканты #принцесса #трубадур #серсея #джейме #серсеяланнистер #джеймеланнистер #cerseilannister #cersei #jaimelannister #jaime #lannister #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Собачье Братство без знамён приглашает заходить, если что:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Владыка Света в помощь! Знаменитая парочка из чудесного мультфильма «Жил-был Пёс» превратилась в героев Братства без знамён: Берика Дондарриона и Тороса из Мира. 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержать выход третьей части: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Кошелек: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Wolf and the Dog from “Once upon a Dog” as Beric Dondarrion and Thoros of Myr. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #волк #пёс #жилбылпес #bericdondarrion #thorosofmyr #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Кхал Бонифаций, отправляется на каникулы:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Казалось бы, Бонифаций — добряк и любимец детей, но всё-таки он лев и в гневе бывает страшен. Прямо как предводитель дотракийцев Кхал Дрого. 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержите автора: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Кошелек: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Bonifazius the Lion from “Bonifazius’ holidays” as Khal Drogo. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #каникулыбонифация #бонифаций #khaldrogo #drogo
Песнь Джунглей:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Ещё одно идеальное попадание, предложенное в комментариях. Балу стал Ходором с малышом Браном Старком-Маугли на спине. А сопровождают парочку волчонок Рикон и Багира-Оша. 📌 Если вам понравились картинки, можно поддержать выход третьей части: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Кошелек: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Mowgli, Baloo, Bagheera and young Wolf as Bran Stark, Hodor, Osha and Rickon. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #mowgli #baloo #bagheera #Маугли #балу #багира #бранстарк #бран #ходор #оша #рикон #bran #branstark #hodor #osha #rickon
Главное - не называть Удава Земляным червяком:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Предложение из комментариев показалось крайне удачным: действительно Удав отлично справляется с ролью безупречного Серого Червя (хотя бы за счёт формы тела), а роль его возлюбленной Миссандеи играет Мартышка. 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержать выход третьей части: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Деньги: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Martyshka the marmoset and Udav the boa as Missandei and Grey Worm. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #missandei #greyworm #миссандея #серыйчервь #мартышка #удав
Эурон Бармаджой:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами советских мультов, перевоплотившихся в героев «Игры престолов». «... И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только ночь в покоях королевы». Бармалей — идеальный Эурон Грейджой. Кстати, это пока единственный герой в серии, созданный не на «Союзмультфильме», а на студии «Киевнаучфильм». 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержать автора: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Кошелек: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Barmaley from “Doctor Aybolit” as Euron Greyjoy. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #бармалей #eurongreyjoy #эуронгрейджой
Котёнок Томмен и Его Котейшество:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Малыш Томмен, неожиданно для себя ставший королём, очень быстро попал под влияние разных сомнительных личностей, в том числе Его Воробейшества. Прямо как Котёнок Гав во всем беспрекословно следовал примеру уличного Кота. 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержать автора: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Кошелек: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. A kitten named Gav and the Street Cat as Tommen Baratheon and High Sparrow. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #котенокгав #кот #томмен #еговоробейшество #tommenbaratheon #highsparrow
Тайна Третьей Стены:
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⚔ Представляю вторую часть картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство. Действительно, космические путешественники Алиса Селезнёва, Профессор Селезнёв и Зелёный очень напоминают знаменитых северных скитальцев Игритт, Манса Налётчика и Тормунда. И не страшно, что из скафандров им пришлось переодеться в меха и шкуры. 📌 Если вам понравились картинки, можно поддержать выход третьей части: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Деньги: 410015123908943 _________________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Captain Zelonyy, Professor Seleznyov and Alisa Seleznyova from “The Mystery of the Third Planet” as Tormund, Mance Rayder and Ygritte. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #тайнатретьейпланеты #алисаселезнева #tormund #ygritte #mancerayder
Ну и лучшее, пожалуй, из всего цикла, посвящено не героям "Игры престолов", а шоураннерам сериала Бениоффу и Вайссу, которые как бы говорят нам: "И так сойдёт!"
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🍪 Бонус-картинка специально для инстаграма! Ну, здесь, как говорится, без комментариев... 😅 «И так сойдёт!» © 📌 Если вам понравились картинки, можете поддержать автора и ускорить выход третьей части: • Карта Сбербанка: 2202 2001 5470 0478 • Яндекс.Деньги: 410015123908943 #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody #davidbenioff #dbweiss