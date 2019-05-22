Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов"

Российский художник и иллюстратор из Сыктывкара Прокопий Уляшов решил населить вселенную только что завершившейся "Игры престолов" персонажами всеми любимых советских мультфильмов.

Получилось очень интересно и местами довольно неожиданно.

Герои "Ну погоди!" представли в образах Пса и Арьи Старк.

Малышу вдруг очень подошёл образ Джоффри Баратеона, а Карлсон успешно изображает его дядю Тириона:

Из Винни-Пуха вышел отличный Сэмвелл Тарли. Рядом скромно пристроился Джон Сноу со свиным пяточком:

Людоед Рамси Болтон с пикантной сосиской и Принцесса Санса Старк, одновременно, пожалуй, смахивающая на одичалую Игритт:

Роберта Баратеона и в Королевской Гавани неплохо кормят:

Чебурашка Бурерождённый, именуемый Первым, Неопалимый, Король Миэрина, Король Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхал Дотракийского Моря, Разбивающий Оковы и Отец Крокодилов. Одного из них зовут, конечно, Геной:

Никто не водится с Варисом (и зря):

Белые Ходоки и нежить требуют провести матч-реванш:

Ранее мы собрали два десятка мемов, посвященных завершению главного сериала современности.