Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов"

Российский художник и иллюстратор из Сыктывкара Прокопий Уляшов решил населить вселенную только что завершившейся "Игры престолов" персонажами всеми любимых советских мультфильмов.
Получилось очень интересно и местами довольно неожиданно.
Герои "Ну погоди!" представли в образах Пса и Арьи Старк.
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«Игра престолов» закончилась. Фанаты пишут петиции с требованием переснять 8 сезон с нормальными сценариями, но.. как насчёт переснять всю сагу с героями советских мультиков? 😄 Нарисовал серию артов с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев мира «Песни Льда и Пламени». Сегодня и завтра покажу вам их все по одной. Начинаем с Волка и Зайца из «Ну, погоди!», которые весьма органично превратились в Сандора «Пса» Клигана и Арью Старк. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. First pic: the Hare and the Wolf from “Nu pogodi” (Well, Just You Wait!) as Arya Stark and the Hound. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #волк #заяц #мультик #арьястарк #пёс #сандорклиган #aryastark #sandorclegane #cartoon #мультфильм #art #parody
Малышу вдруг очень подошёл образ Джоффри Баратеона, а Карлсон успешно изображает его дядю Тириона:
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Малыш в роли Джоффри Баратеона и Карлсон в роли Тириона Ланнистера. У этого Карлсона зависимость совсем не от варенья, а игры Малыша отнюдь не такие безобидные... 😅 ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Junior and Karlson as Joffrey and Tyrion. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #малыш #карлсон #мультик #джоффри #тирион #тирионланнистер #joffrey #joffreybaratheon #tyrion #tyrionlannister #cartoon #мультфильм #art #parody
Из Винни-Пуха вышел отличный Сэмвелл Тарли. Рядом скромно пристроился Джон Сноу со свиным пяточком:
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Пухляш и мудрец Винни-пух — почти идеальный кандидат на роль Сэма Тарли. А его закадычный друг Пятачок — конечно же Джон Сноу. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Soviet Winnie the Pooh and Piglet as Sam Tarly and Jon Snow. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #виннипух #пятачок #samwelltarly #jonsnow #мультик #джонсноу #сэмтарли #cartoon #мультфильм #art #parody #winniethepooh #piglet
Людоед Рамси Болтон с пикантной сосиской и Принцесса Санса Старк, одновременно, пожалуй, смахивающая на одичалую Игритт:
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Погода была ужасная, принцесса была прекрасная... Помните такой мультик? По-моему, эта парочка идеально вписалась в архетип отношений Сансы Старк и Рамси Болтона! ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Princess and the Cannibal as Sansa Stark and Ramsay Bolton. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #принцесса #людоед #sansastark #ramsaybolton #ramsay #sansa #санса #сансастарк #рамси #рамсиболтон #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Роберта Баратеона и в Королевской Гавани неплохо кормят:
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Эссос, Эссос.. Не были мы ни на каком Эссосе! Нас и здесь неплохо кормят! Кот из «Возвращения блудного попугая» — психологический двойник короля Роберта Баратеона. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Cat from “Return of Kesha the parrot” as Robert Baratheon. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #кот #возвращениеблудногопопугая #robertbaratheon #baratheon #робертбаратеон #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Чебурашка Бурерождённый, именуемый Первым, Неопалимый, Король Миэрина, Король Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхал Дотракийского Моря, Разбивающий Оковы и Отец Крокодилов. Одного из них зовут, конечно, Геной:
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Чебурашка — единственный в своём роде, последний представитель династии. Прямо как Дейенерис Таргариен. Ну а раз Дейенерис — мать драконов, то почему фем-версия Чебурашки не может стать матерью крокодилов? :D ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Cheburashka and Gena the Crocodile as Daenerys and Drogon. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #daenerystargaryen #daenerys #drogon #dragon #дейенерис #дейенеристаргариен #дрогон #чебурашка #крокодилгена #cheburashka #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Никто не водится с Варисом (и зря):
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Всем известно, что Варис на самом деле — руслака. А в версии «Союзмультфильма» Варис — водяной. Всё логично! ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Merman from «The Flying Ship» as Varys. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #varys #варис #летучийкорабль #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Белые Ходоки и нежить требуют провести матч-реванш:
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Тесно связанные с миром льда хоккеисты мультипликационных клубов «Метеор» и «Вымпел» — идеальные кандидатуры на роль армии мёртвых. А их жутковатый вратарь с маской вместо лица — ну чем не Король Ночи? ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Goalkeeper and the players of “Meteor” and “Vympel” hockey teams as the Night King and his army of dead. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #шайбушайбу #хоккей #метеор #вымпел #корольночи #белыеходоки #nightking #whitewalkers #armyofdead #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Ранее мы собрали два десятка мемов, посвященных завершению главного сериала современности.