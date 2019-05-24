На "Союзмультфильме" прокомментировали мемы по "Игре престолов"

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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Эссос, Эссос.. Не были мы ни на каком Эссосе! Нас и здесь неплохо кормят! Кот из «Возвращения блудного попугая» — психологический двойник короля Роберта Баратеона. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Cat from “Return of Kesha the parrot” as Robert Baratheon. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #кот #возвращениеблудногопопугая #robertbaratheon #baratheon #робертбаратеон #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Серия работ художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова, изобразившего основных героев только что закончившейся "Игры престолов" в виде персонажей сверхпопулярных советских анимационных франшиз, дошла до студии "Союзмультфильм".
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«Игра престолов» закончилась. Фанаты пишут петиции с требованием переснять 8 сезон с нормальными сценариями, но.. как насчёт переснять всю сагу с героями советских мультиков? 😄 Нарисовал серию артов с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев мира «Песни Льда и Пламени». Сегодня и завтра покажу вам их все по одной. Начинаем с Волка и Зайца из «Ну, погоди!», которые весьма органично превратились в Сандора «Пса» Клигана и Арью Старк. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. First pic: the Hare and the Wolf from “Nu pogodi” (Well, Just You Wait!) as Arya Stark and the Hound. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #волк #заяц #мультик #арьястарк #пёс #сандорклиган #aryastark #sandorclegane #cartoon #мультфильм #art #parody
К инициативе Прокопия отнеслись положительно, пишет "Вечерняя Москва". Поскольку рисунки Уляшова выполнены очень талантливо.
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Пухляш и мудрец Винни-пух — почти идеальный кандидат на роль Сэма Тарли. А его закадычный друг Пятачок — конечно же Джон Сноу. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Soviet Winnie the Pooh and Piglet as Sam Tarly and Jon Snow. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #виннипух #пятачок #samwelltarly #jonsnow #мультик #джонсноу #сэмтарли #cartoon #мультфильм #art #parody #winniethepooh #piglet
Как отметила PR-директор компании Анна Усачева, они в очередной раз доказывают, что персонажи "Союзмультфильма" "по-прежнему живут в сознании людей и вдохновляют художников на то, чтобы давать им новую жизнь".
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Малыш в роли Джоффри Баратеона и Карлсон в роли Тириона Ланнистера. У этого Карлсона зависимость совсем не от варенья, а игры Малыша отнюдь не такие безобидные... 😅 ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Junior and Karlson as Joffrey and Tyrion. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #малыш #карлсон #мультик #джоффри #тирион #тирионланнистер #joffrey #joffreybaratheon #tyrion #tyrionlannister #cartoon #мультфильм #art #parody
Ранее сообщалось, что на канале HBO прокомментировали вероятность появления "сольного" сериала о приключениях в неизведанных землях Арьи Старк.