На "Союзмультфильме" прокомментировали мемы по "Игре престолов"

Серия работ художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова, изобразившего основных героев только что закончившейся "Игры престолов" в виде персонажей сверхпопулярных советских анимационных франшиз, дошла до студии "Союзмультфильм".

К инициативе Прокопия отнеслись положительно, пишет "Вечерняя Москва". Поскольку рисунки Уляшова выполнены очень талантливо.

Как отметила PR-директор компании Анна Усачева, они в очередной раз доказывают, что персонажи "Союзмультфильма" "по-прежнему живут в сознании людей и вдохновляют художников на то, чтобы давать им новую жизнь".

Ранее сообщалось, что на канале HBO прокомментировали вероятность появления "сольного" сериала о приключениях в неизведанных землях Арьи Старк.