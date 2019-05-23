HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк

Внимание! Спойлер!

Кейси Блойс, программный директор канала HBO, ответил на вопрос, который встал сразу же после финальных титров заключительного эпизода "Игры престолов" - и при этом кажется более чем актуальным, перспективным и в целом "вкусным".

А именно, есть ли вероятность того, что у Арьи Старк, героини актрисы Мэйси Уильямс, может появиться спин-офф - "сольный" сериал.

Напомним. В серии "Железный трон", шестом эпизоде восьмого сезона, судьба всех оставшихся в живых основных героев саги более-менее предопределена. В то время как Арья отправляется исследовать локации к западу от Вестероса, места, про которые вообще ничего не известно.

Соответственно, несложно представить, какую увлекательную почву это дает для "сольника" всеми любимой героини.

Отвечая на вопрос Deadline, Блойс сказал, что ему понятен интерес к данному моменту. Но канал должен быть осторожен в своих дальнейших решениях по миру саги Джорджа Мартина - "чтобы не перестараться и не убить курицу, несущую золотые яйца".

То есть менеджер продолжил настаивать, что GOT должен остаться самостоятельным и законченным в себе произведением и далее HBO выносит во главу углу разработку приквелов. В которых, как неоднократно уточнялось ранее, никто из персонажей ИП не появится - "чувствую, что так будет правильно", отметил Блойс.

Впрочем, ответ менеджера при этом не содержит и ноток категорического и однозначно непринятия такой идеи - заметьте.