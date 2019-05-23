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HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк

Новости
    23.05.2019, 13:47
Текст:   Олег Усков
Внимание! Спойлер!

Кейси Блойс, программный директор канала HBO, ответил на вопрос, который встал сразу же после финальных титров заключительного эпизода "Игры престолов" - и при этом кажется более чем актуальным, перспективным и в целом "вкусным".

А именно, есть ли вероятность того, что у Арьи Старк, героини актрисы Мэйси Уильямс, может появиться спин-офф - "сольный" сериал.

Напомним. В серии "Железный трон", шестом эпизоде восьмого сезона, судьба всех оставшихся в живых основных героев саги более-менее предопределена. В то время как Арья отправляется исследовать локации к западу от Вестероса, места, про которые вообще ничего не известно.

Фото: kinopoisk.ru
Названы лучшая и худшая серии "Игры престолов"

Соответственно, несложно представить, какую увлекательную почву это дает для "сольника" всеми любимой героини.

Отвечая на вопрос Deadline, Блойс сказал, что ему понятен интерес к данному моменту. Но канал должен быть осторожен в своих дальнейших решениях по миру саги Джорджа Мартина - "чтобы не перестараться и не убить курицу, несущую золотые яйца".

То есть менеджер продолжил настаивать, что GOT должен остаться самостоятельным и законченным в себе произведением и далее HBO выносит во главу углу разработку приквелов. В которых, как неоднократно уточнялось ранее, никто из персонажей ИП не появится - "чувствую, что так будет правильно", отметил Блойс.

Впрочем, ответ менеджера при этом не содержит и ноток категорического и однозначно непринятия такой идеи - заметьте. 

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