Фото: появились кадры продолжения вестерна "Дэдвуд"

Иногда они возвращаются: появились кадры полнометражного завершения истории "Дэдвуда".

Сатирический вестерн, полный шекспировских буйств и образного черного юмора, обзавелся первыми официальными фото, на которых Тимоти Олифант (бывший шериф Сет Буллок) и Йен Макшейн (непростой владелец салуна Эл Сверенджен) вновь щеголяют в своих образах. Однако если Макшейн мало изменился за прошедшие годы, то Олифанта время весьма ощутимо потрепало.

К слову, забавный факт: автор сериала Дэвид Милч совершенно иначе представлял себе персонажа Макшейна, но когда тот пришел на пробы, Милча настолько покорила гипнотическая харизма британца, что в итоге он капитулировал.

И еще одна любопытная деталь. Не секрет, что создатель "Дэдвуда" помогал Нику Пиццолатто в работе над четвертым эпизодом третьего сезона "Настоящего детектива". И буквально на днях выяснилось, что Пиццолатто также помогал Милчу при создании полнометражной версии "Дэдвуда". Об этом автор "Настоящего детектива", как уведомляет IndieWire, рассказал в понедельник на пресс-конференции, посвященной выходу третьего сезона в январе.

По словам писателя и сценариста, это заняло около двух недель и они с Милчем отлично провели время. Также Пиццолатто поведал, что идеи создателя "Дэдвуда" не ограничиваются четвертым эпизодом, а повлияли на весь сезон в целом. Например, Милч заставлял автора "Настоящего детектива" читать вслух написанный сценарий, чего тот никогда не делал, а в некоторые моменты каждый из них параллельно прорабатывал разных персонажей, что для Пиццолатто стало незабываемым опытом.

Что касается "Дэдвуда", то программный директор HBO Кейси Блойс еще на предварительном этапе съемок заявил, что собрать всех исполнителей в виду несовпадения рабочих графиков стало кошмаром для логистов. Тем не менее основной актерский состав удалось собрать и вот их имена:

- Молли Паркер (миссис Алма Гаррет);

- Пола Малкомсон (проститутка Трикси);

- Джон Хоукс (торговец Сол Стар);

- Анна Ганн (миссис Марта Буллок);

- Дэйтон Калли (владелец компании по грузоперевозкам Чарли Аттер);

- Брэд Дуриф (док Кокрэйн);

- Робин Вайгерт (скаут Бедовая Джейн);

- Уильям Сэндерсон (хозяин гостиницы, мэр И. Б. Фарнум);

- Ким Диккенс (проститутка Джоани Стаббс);

- Джералд МакРэйни (предприниматель Джордж Херст).

Среди тех, кто впервые появится в мире Милча, стоит отметить актера Джейда Петтиджона.

Премьера ожидается весной 2019 года.