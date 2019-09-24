В Сети появился официальный трейлер продолжения "Во все тяжкие"

Не успели поклонники сериала "Во все тяжкие" насладиться тизером его полнометражного продолжения "Эль Камино", как на официальном YouTube-канале Netflix появился полноценный трейлер картины.

Под чарующие звуки нового дрим-поп хита канадской группы Reuben and the Dark Джесси Пинкман в исполнении Аарона Пола скрывается от полиции, отправляется в пустыню с лопатой, демонстрирует шрамы, бороду, и наносит визит своему другу Тощему Питу (Чарльз Бэйкер).

В конце трейлера его спрашивают: "Ты готов?", и Джесси отвечает согласием.

Режиссером картины стал Винс Гиллиган, премьера назначена на 11 октября.

Появится ли в фильме покойный напарник Пинкмана Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон), - пока неизвестно. В любом случае, поклонникам сериала не стоит забывать о том, что "единственный способ продвинуться вперед - оставить прошлое позади".