Вышел новый тизер полнометражного продолжения "Во все тяжкие"

Напряжение перед премьерой "Эль Камино" - полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" - умело нагнетается очередным тизером. В котором мы видим нервного Джесси Пинмана, сидящего ночью в титульном автомобиле посреди пустыни и слушающего по радио тревожные сводки о событиях, уже известных поклонникам Breaking Bad.

"Единственный способ продвинуться вперед - оставить прошлое позади", - мудро изрекается в подписи к ролику, опубликованном на официальном YouTube-канале Netflix.

По сюжету до сих пор никаких подробностей нет. За исключением очевидного: Джесси Пинкман в финале шоу сбежал от нацистов, и теперь, стало быть, ему предстоит скитаться. Появится ли в фильме Уолтер Уайт - во флэшбэке или в качестве галлюцинации, например, - также непонятно.

Зато мы знаем, что ждать осталось недолго: релиз картины "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie) - 11 октября.

Ну а пятый сезон спин-оффа "Лучше звоните Солу", если верить исполнителю главной роли Бобу Оденкерку, намечен на будущий год.