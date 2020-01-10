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10.01.2020 00:17
Рубрика: Спорт

WADA отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА

Текст: Максим Домчев

Всемирное антидопинговое агентство направило в Спортивный арбитражный суд в Лозанне уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством из-за вынесенных организацией санкций в отношении российского спорта.

Глава РУСАДА отправил WADA письмо с несогласием с вынесенными санкциями

Ранее источник в WADA сообщил, что уведомление о споре будет точно передано в CAS до конца нынешней недели.

Фото: РИА Новости
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"WADA подтверждает, что сегодня организация направила официальное уведомление в СAS о споре с РУСАДА", - говорится в заявлении пресс-службы WADA, которое цитирует ТАСС.

Напомним,что 9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства. 24 декабря совет учредителей РУСАДА решил не согласиться с решением WADA. Спустя три дня соответствующие бумаги были отправлены в Международное антидопинговое агентство.

Теперь окончательное решение будет принимать CAS, до этого момента вынесенный запрет на участие российский спортсменов в крупнейших турнирах под флагом и гимном сроком на четыре года не вступит в силу. Помимо этого Россия в случае неблагоприятного исхода лишится права принимать крупные турниры.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS)

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