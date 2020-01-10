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Xiaomi рассказала о MIUI 12

Текст:   Антон Благовещенский
10.01.2020,  
18:17
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Пользовательский интерфейс фирменной оболочки MIUI 12 находится в стадии разработки, прошивка будет доступна к концу 2020 года, пишет Gizmochina со ссылкой на представителей Xiaomi.

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Никакой другой информации о каких-то особенностях или характеристиках MIUI 12 пока нет, известно лишь, как будет выглядеть логотип - приятно и минималистично, шрифт стал более тонким.

Gizmochina рассчитывает, что свежие данные о MIUI 12 появятся в "ближайшие недели". Поскольку в 2020 году MIUI будет отмечать свое десятилетие (и пусть вас не смущает номер версии 12), можно допустить, что изменения будут заметными. Впрочем, и обновление MIUI 11 было достаточно мощным и интересным.

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