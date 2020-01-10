Xiaomi рассказала о MIUI 12

Пользовательский интерфейс фирменной оболочки MIUI 12 находится в стадии разработки, прошивка будет доступна к концу 2020 года, пишет Gizmochina со ссылкой на представителей Xiaomi.

Никакой другой информации о каких-то особенностях или характеристиках MIUI 12 пока нет, известно лишь, как будет выглядеть логотип - приятно и минималистично, шрифт стал более тонким.

Xiaomi officially confirms MIUI 12; launching later this year – gizmochina https://t.co/ty3zZHAC9i pic.twitter.com/GBTqNaKVLG — Beta Droid India (@BetaDroidIndia) January 10, 2020

Gizmochina рассчитывает, что свежие данные о MIUI 12 появятся в "ближайшие недели". Поскольку в 2020 году MIUI будет отмечать свое десятилетие (и пусть вас не смущает номер версии 12), можно допустить, что изменения будут заметными. Впрочем, и обновление MIUI 11 было достаточно мощным и интересным.