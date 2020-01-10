Замдиректора БЕЛТА удостоен благодарности президента

За высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики благодарности президента Беларуси удостоены в первые дни Нового года представители средств массовой информации, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Благодарностью главы государства отмечены, в частности, заслуги заместителя генерального директора по идеологической работе республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Сергея Адерихо, обозревателя политической дирекции информационного вещания "Столичное телевидение" Юлии Бешановой и ведущего дирекции информационного вещания "Второй национальный телеканал" Ольги Куришко.

В указе президента названы также заместитель директора дирекции информационного и общественно-политического вещания Первого канала Белорусского радио государственной телерадиокомпании Надежда Лысенко, обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик, редактор газеты "Звязда" Ольга Медведева и корреспондент "Агентства телевизионных новостей" государственной телерадиокомпании Елена Насачева.

Коллектив "СОЮЗа" сердечно поздравляет коллег с высокой заслуженной оценкой их профессионального труда.