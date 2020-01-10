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Рубрика: Экономика

Запущен сайт программы "Земский учитель"

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения запустило всероссийский информационный портал "Земский учитель". Он позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села (с населением до 50 тысяч человек), получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке - два миллиона.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Все, что нужно - зайти на сайт, зарегистрироваться и подыскать подходящую вакансию: здесь их полный банк по всем регионам. Открываем, к примеру, Московскую область. В поселке Пирогово в среднюю школу № 19 (округ Мытищи) требуется учитель начальных классов. Нагрузка - 18 часов в неделю. Образование - среднее профессиональное. Можно без опыта работы. Требования: компетентность, пунктуальность.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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А вот в "Колодезянской школе" Красногвардейского района Республики Крым очень нужен учитель английского языка. Нагрузка серьезная - 31 урок в неделю. Опыт работы: от 3-х лет. Образование: высшее профессиональное. Также нужно знать методики преподаваемого предмета и воспитательной работы, использовать современные педагогические технологии.

Есть среди вакансий и такая: Алтайский край, Солонешенский район, село Большая Тихая, ул.Советская 6. Требуется учитель начальных классов. Нагрузка - 36 часов в неделю. Опыт работы не обязателен. Образование - среднее или высшее профессиональное. Про это село - про местную, хорошо отремонтированную школу, про двух малышей, которые очень ждут своего первого учителя, "Российская газета" писала уже не раз. Но учитель так пока и не нашелся.

- Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране. Мы призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки, - отметила министр просвещения Ольга Васильева. - Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село.

Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, портал "Земский учитель" функционирует по принципу "одного окна": здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку. Затем среди всех желающих заполучить работу проводится конкурсный отбор. И если вдруг учитель из Владивостока захочет переехать в Калининградскую область - почему бы и нет: здесь нужны и математики, и русисты, и учителя физики, и английского языка...

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Обязательное условие - дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов, подчеркнули в ведомстве. Подать заявки могут учителя, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендуемый срок приема заявок - до 15 апреля. Окончательную дату каждый регион определяет самостоятельно. Победителей отберут на основе экспертной оценки предоставленных документов.

В федеральном бюджете на программу "Земский учитель" предусмотрено более 1,6 млрд рублей - в 2020 году, более 1,2 млрд рублей - в 2021 году и более 1,1 млрд рублей - в 2022 году. Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей. В 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тыс. человек, в 2021 году - более 1,3 тыс., в 2022 году - более 1,2 тыс.

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