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Рубрика: В мире

Землетрясение вывело из строя одну из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико

Ремонтные работы на электростанции "Коста-Сур", Пуэрто-Рико, 9 января 2020 г. Фото: REUTERS/Marco Bello Ремонтные работы на электростанции "Коста-Сур", Пуэрто-Рико, 9 января 2020 г. Фото: REUTERS/Marco Bello
Ремонтные работы на электростанции "Коста-Сур", Пуэрто-Рико, 9 января 2020 г. Фото: REUTERS/Marco Bello

Одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико - "Коста-Сур" - более чем на год выведена из строя в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил глава управления по делам электроснабжения Хосе Ортис.

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Поврежденная электростанция расположена в южном городе Гуаянилья. Она вырабатывала до трети всей потребляемой на острове электроэнергии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Diario Metro de Puerto Rico.

По данным телеканала Telemundo Puerto Rico, почти 700 тысяч пуэрториканских потребителей сейчас остаются без света. Ортис пообещал полностью восстановить подачу электроэнергии только к 13 января.

Отметим, что серия землетрясений произошла на острове в Карибском море в начале недели. Магнитуда самого мощного землетрясения достигла 6,6. Во вторник власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации.

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