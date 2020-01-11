17-летний подросток на третий день стажировки в NASA обнаружил экзопланету

На третий день стажировки в американском космическом агентстве NASA 17-летний ученик средней школы открыл планету, которая в 6,9 раза больше Земли. Подросток сравнил обнаруженную планету с Татуином из "Звездных войн".

Задача Вольфа Кукье (Wolf Cukier) состояла в том, чтобы сравнить изменения яркости звезд с помощью космического телескопа TESS.

"Сначала я думал, что это затемнение между двумя звездами. На самом деле это была планета", - рассказал Кукье.

Ученые NASA подтвердили, что подросток обнаружил новую планету. Ее назвали TOI 1338 b.

TOI 1338 b - первая планета, открытая космическим телескопом TESS. Она вращается вокруг двух звезд, которые, в свою очередь, крутятся вокруг друг друга. Экзопланета размером с Сатурн или Нептун, в 6,9 раза больше Земли, расположена на расстоянии 1300 световых лет от Солнечной системы - в созвездии Живописца. Для сравнения: Солнце находится в шести-девяти световых минутах от Земли.

Старшеклассник сравнил TOI 1338 b с вымышленной планетой Татуин из "Звездных войн" - родной планетой Люка Скайуокера: "Во время каждого заката вы увидите сразу две звезды".

NASA уже официально поблагодарило Кукье за его открытие: "Человеческий глаз по-прежнему превосходит алгоритм".

Сам 17-летний подросток закончил свою стажировку и вернулся в школу. В будущем он планирует изучать физику и астрофизику.