Новости

Президент Беларуси вручил государственные награды 18:03
Что делать, если на заправке залили не то топливо 18:00
Алхимики XXI века: из пластика впервые изготовили золото 750-й пробы 17:37
23-летняя звезда MTV Алексис Эдди найдена мертвой 17:25
Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли 17:18
Муниципалитеты Крыма не успели освоить 1,8 млрд рублей в 2019 году 16:49
Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена 16:30
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе 16:23
Какие автомобили отметили производственные юбилеи в России 16:20
На юге Японии началось извержение вулкана 16:17
Легендарный Hummer готов к возрождению 16:00
Украина передала Ирану образцы ДНК родственников погибших в крушении Boeing 15:44
Президенты Ирана и Украины обсудили по телефону катастрофу Boeing-737 15:15
Умер рэпер Джером Кози 15:10
Changan показал кроссовер, с которым приедет в Женеву 15:08
Geely рассчитывает купить Aston Martin 15:00
В Петербурге подорожает проезд по ЗСД 14:51
Ученые подтвердили рассказы Колумба о карибах-каннибалах 14:45
Владимир Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Ливии 14:42
Племенные мериносы из Дагестана отправились в Беларусь 14:37
Путин рассказал наследному принцу ОАЭ про переговоры с Эрдоганом 14:29
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом 14:18
Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве 14:10
Избитая тетей ингушская девочка продолжит реабилитацию в Москве 14:00
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес 40 миллионов за клевету 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 17:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Алхимики XXI века: из пластика впервые изготовили золото 750-й пробы

Текст: Николай Грищенко

В лаборатории университета ETH Цюриха группа ученых, используя матрицу из пластика вместо металлических легирующих элементов, создала невероятно легкое 18-каратное золото (750-й пробы). Плотность нового драгоценного металла составляет 1,7 г/см3, тогда как классического золота - около 15 г/см3.

Фото: wikipedia.org
Ученые подтвердили рассказы Колумба о карибах-каннибалах

Сверхлегкое золото, как сообщает Wiley Online Library, получают из белковых волокон и полимерного латекса. Вначале создается дисперсия, которая с помощью соли превращается в гель. Затем воду заменяют спиртом и полученный гель помещается в барокамеру. Под высоким давлением происходит смешение спирта и углекислого газа, что приводит к получению однородного паутинного аэрогеля. Полученную субстанцию подвергают тепловой обработке.

"Отжиг полистирольной матрицы под вакуумом приводит к образованию однородного шаблона. Конечная плотность и пористость материала напрямую зависят от объемной концентрации исходного раствора, используемого для гидрогелеобразования", - говорится в исследовании.

После отжига получается однородная микроструктура, в которой блестящие золотые монокристаллические тромбоциты равномерно внедряются в полистирольную матрицу.

Как заявил профессор Раффаэль Мезенга, в зависимости от задач можно менять твердость и цвет "пластикового золота". Полученный элемент планируется использовать при изготовлении электронных и ювелирных изделий.

Общество Наука

Главное сегодня

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани
Spiegel отмечает чрезвычайный характер визита Меркель в Москву
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса