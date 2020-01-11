Алхимики XXI века: из пластика впервые изготовили золото 750-й пробы

В лаборатории университета ETH Цюриха группа ученых, используя матрицу из пластика вместо металлических легирующих элементов, создала невероятно легкое 18-каратное золото (750-й пробы). Плотность нового драгоценного металла составляет 1,7 г/см3, тогда как классического золота - около 15 г/см3.

Сверхлегкое золото, как сообщает Wiley Online Library, получают из белковых волокон и полимерного латекса. Вначале создается дисперсия, которая с помощью соли превращается в гель. Затем воду заменяют спиртом и полученный гель помещается в барокамеру. Под высоким давлением происходит смешение спирта и углекислого газа, что приводит к получению однородного паутинного аэрогеля. Полученную субстанцию подвергают тепловой обработке.

"Отжиг полистирольной матрицы под вакуумом приводит к образованию однородного шаблона. Конечная плотность и пористость материала напрямую зависят от объемной концентрации исходного раствора, используемого для гидрогелеобразования", - говорится в исследовании.

После отжига получается однородная микроструктура, в которой блестящие золотые монокристаллические тромбоциты равномерно внедряются в полистирольную матрицу.

Как заявил профессор Раффаэль Мезенга, в зависимости от задач можно менять твердость и цвет "пластикового золота". Полученный элемент планируется использовать при изготовлении электронных и ювелирных изделий.