"Арсенал" в меньшинстве не смог победить в лондонском дерби

В лондонском дерби "Арсенал" и "Кристал Пэлас" не смогли выявить сильнейшего. Встреча завершилась вничью - 1:1.

В 22-м туре английской премьер-лиги в лондонском дерби встречались "Кристал Пэлас" и "Арсенал". Счет в матче был открыт на 12-й минуте встречи. Александр Ляказетт сделал точную передачу, а Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота соперника.

Во второй половине встречи хозяева поля сумели довольно быстро отыграться. Ворота "канониров" поразил Джордан Айю.

На 67-й минуте матча Обамеянг грубо сыграл против немецкого футболиста Макса Майера, которому потребовалась замена. Арбитр матча Пол Тирни после совещания с коллегами отправился смотреть повтор эпизода, а когда вернулся на поле, то показал нападающему "Арсенала" красную карточку.

До конца встречи счет в матче так и не изменился. "Арсенал" занимает 10-е место и по-прежнему на одно очко отстает от своего соперника.