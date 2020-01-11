Центру подготовки космонавтов исполнилось 60 лет

60 лет назад, 11 января 1960 года, приказом Главкома ВВС К.А. Вершинина была организована специальная воинская часть 26266. Для чего, знали только самые посвященные: подготовка космонавтов.

По предложению Главного конструктора Сергея Королева в первый отряд космонавтов набрали летчиков-истребителей. Королев говорил: "Летчик-истребитель - это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер..."

Отбор кандидатов в "звездолеты" был жесточайший. Были рассмотрены документы на 3461 летчика истребительной авиации в возрасте до 35 лет. Для первичной беседы пригласили только 347 человек, а к медицинскому обследованию допустили еще меньше - 206. По здоровью отчислили 105 человек, еще 72 сами отказались от обследования. Через "сито" прошли 29 летчиков, и лишь 20 из них были зачислены первыми слушателями-космонавтами.

В штате Центра подготовки космонавтов, который возглавил видный специалист в области авиационной медицины полковник медицинской службы Евгений Карпов (самый первый начальник Центра), были предусмотрены управление, отдел подготовки космонавтов, учебно-тренировочный отдел, отдел материально-технического обеспечения, взвод охраны и даже клуб. Но поначалу, когда в Москву прибыла первая группа кандидатов на космический полет, весь он помещался в крошечном здании спортивной базы ЦСКА.

- Мы пришли в отряд в один день с Юрием Гагариным, 7 марта 1960 года, - рассказал "РГ" дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов. - Сначала нас было 12 слушателей, к июню стало 20. Мы прибыли в Москву. Там часть небольшого 2-этажного здания в районе метро "Динамо" была отдана под классы. Холостяков поместили здесь же. У меня уже была семья, сыну 2 годика. Но жену на всякий случай отправил домой. Потому что не знал, какие будут условия, где будем работать. Все же секретно. Мы знали одно: предстоит испытательная работа на летательных аппаратах, которые "ходят" на больших скоростях. Но не знали, что в космонавтике.

Режим был строгий. В 7 утра - зарядка, занятия заканчивались в 18 часов 12 минут. Но многие задерживались: надо было еще почитать материалы. А они все закрытые, секретные. Поэтому только на служебной территории. Вот тебе папочка, сидишь в классе и читаешь. Если конспектируешь, то тоже только в секретной тетрадочке…

Кстати, рост кандидатов в космонавты должен был быть не более 170 сантиметров, вес - до 70 килограммов. Когда готовили самых первых, было совершенно неизвестно, как поведет себя человеческий организм в космосе. Поэтому на испытаниях гоняли и в хвост и в гриву. Предельные уровни воздействия на организм по перегрузкам, вибрации, по температуре были очень высокими.

"В термокамере сидели и час, и больше. Это было уже на грани", - признался Борис Волынов. Страшные вещи приходилось читать и про сурдокамеру, где будущие космонавты сутками находились в полной изоляции. Тот же Волынов вошел туда вторым.

- Это было в 1960 году после парашютной подготовки, - вспоминает Борис Валентинович. - Позади 35 прыжков. Всем дали отдышаться, 2-3 дня отпуска. А меня раз - и в сурдокамеру, вслед за Быковским. Представьте: небольшая металлическая барокамера. Все заставлено банками, склянками, едой... Стоит кресло авиационное. Спинку отбрасываешь для сна - и встать уже невозможно, нет места для ног. Когда спинка вертикально, можно "развлекаться" - зарядку делать, бегать, прыгать. Но на одном месте. Я сидел десять суток. Валерий тоже".

Всего в первый отряд космонавтов вошли девять летчиков ВВС, шесть - ПВО и пять - авиации ВМФ. Из них в космос слетали двенадцать. 12 апреля 1961 года потрясли и уже навсегда изменили мир 108 минут Юрия Гагарина, ставшего первым космонавтом планеты. В августе того же года Герман Титов первым совершил суточный космический полет… Так все начиналось.

В июле 1960 года отряд космонавтов в полном составе был передислоцирован в Подмосковье. Центр подготовки космонавтов начал функционировать в 25 км от Москвы - в бывшем Зеленом, ныне Звездном городке. С годами становилась все более мощной его тренажерная база, увеличивалась не только подготовка космонавтов, но и проведение серьезных научных исследований.

С 2009 года центр получил новый статус - было создано федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина". Тренажерная база ЦПК поистине уникальная: вся подготовка ведется на реальных аппаратах, которые или уже были в космосе, или готовились к полету.

Корреспонденту "РГ" довелось "примерить на себя" некоторые тренажеры, в том числе российского служебного модуля МКС - "Звезда". Кстати, тут действует жесткое правило: на тренажеры можно заходить только в тапочках. Стерильность - почти как на орбите.

Пожалуй, одна из самых серьезных "инстанций" подготовки космонавтов - это центрифуга. Прошел? Считай, одной ногой уже на орбите. В Центре их две - с "плечом" в семь метров и восемнадцать. Последняя, массой в триста тонн, - самая большая в Европе. В течение нескольких секунд они развивают перегрузку до 8 единиц. Предельная - тридцать. Но это уже, правда, для испытаний техники.

Центрифуга движется не только по кругу, но и вращается в трех плоскостях. Скорость под 250 километров в час, 36 с половиной оборотов в минуту! Рассказывают, что во время ее испытаний деревянный потолок сдуло напрочь.

В НИИ ЦПК создана система подготовки космонавтов к полету, ко всем штатным и нештатным ситуациям. Центр оснащен гидролабораторией, барокамерой, сурдокамерой, термокамерой и т.д. Кроме того, функционируют летающие лаборатории - специально доработанные самолеты, на которых во время полета создаются режимы кратковременной невесомости и пониженной гравитации. В разное время учебные тренировки проводились на Ту-104А, Ту-134ЛК, Ту-154МЛК, в настоящее время - на Ил-76МДК. За полуторачасовой полет в самолете-лаборатории могут создаваться в среднем 10 режимов кратковременной невесомости (25-28 секунд) с перегрузкой до 2 g.

Кстати, в свое время корреспондента "РГ" знакомил с гидролабораторией летчик-космонавт Герой Советского Союза Виктор Афанасьев. В его "звездном багаже" 4 полета, 555 суток, проведенных в невесомости, и 7 выходов в открытый космос.

- Почему именно в воде имитируется выход в открытый космос? Основной принцип имитации работ в невесомости - нейтрализация силы земного притяжения, - объяснял Виктор Афанасьев. - Идеальная невесомость достигается во время полетов по параболической траектории в специально оборудованном самолете Ил-76 - так называемой "летающей лаборатории". Но - лишь на 20-25 секунд. Космонавт вращается на 360 градусов, "плавает" по салону… За полтора часа полета выполняется примерно десять-пятнадцать "горок" - так набегает до восьми минут невесомости. Вполне достаточно, чтобы, скажем, научиться надевать скафандр. Однако, чтобы отработать многие механические операции, времени нужно куда как больше.

Гидролаботорию часто использовали в реальном режиме, когда на самой станции что-то случалось. Вниз спускался исследователь, который точно повторял движения космонавта на орбите. Так отыскивалось повреждение и способ его устранения.

За минувшие годы квалификацию космонавта в ЦПК имени Ю.А.Гагарина получили около 280 кандидатов из СССР и России. Здесь готовились свыше 500 иностранных граждан из Европы, США, Японии и других стран, в том числе космические туристы. А всего на орбите побывали 290 космонавтов и астронавтов, которые прошли "космическую школу" в Звездном городке.

Сейчас в российском отряде космонавтов, который возглавляет Олег Кононенко, 24 человека. Из них 12 имеют опыт космических полетов. Среди действующих российских космонавтов всего одна женщина - Анна Кикина, у которой полет еще впереди.

В 2012 году впервые был проведен открытый конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов: заявку мог подать любой желающий, а не только военные летчики и сотрудники ракетно- космической отрасли. Тогда из 304 добровольцев отобрали восемь. В ходе второго открытого конкурса, который проходил в 2017- 2018 годах, отобрали также восемь кандидатов (всего было 420 претендентов). В июне прошлого года стартовал новый набор в отряд. Роскосмос планирует отобрать четырех человек.

С 24 ноября 2017 года начальником НИИ ЦПК является летчик- испытатель Герой РФ Павел Власов.