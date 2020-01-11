Что ждет российскую космонавтику в 2020 году

В 2020 году Роскосмос планирует впервые доставить экипаж на МКС на пилотируемом корабле "Союз" в два раза быстрее, чем сейчас.

Пока космонавты добираются до станции за шесть часов. Новая сверхскоростная схема уже протестирована на трех грузовых кораблях "Прогресс".

Первым пилотируемым кораблем, отправившимся по такому маршруту, может стать "Союз МС-16", запуск которого планируется в апреле 2020 года, сообщает РИА Новости. Кроме того, в планах Роскосмоса в нынешнем году испытать еще более быструю, двухчасовую схему полета к МКС. Сначала, конечно, ее необходимо проверить на беспилотных кораблях, прежде чем ей смогут пользоваться космонавты.

Летом должен состояться запуск второй части российско-европейской миссии ExoMars. На ракете "Протон-М" к Красной планете отправится российская посадочная платформа "Казачок" с европейским марсоходом Rosalind Franklin. Если запуск состоится в обозначенное стартовое окно с 26 июня по 13 августа, то к марту 2021 года платформа с ровером должны будут сесть на поверхность Марса. Но есть риск переноса миссии из-за неудачных испытаний европейской парашютной системы. Один раз после тестов в куполе парашюта были обнаружены разрывы, второй раз из-за проблем со стропами разбился макет посадочного модуля.

Еще важное событие: плавучий космодром "Морской старт" будет перебазирован в Россию. Планируется, что плавучая платформа Odyssey, которая использовалось для запуска ракет "Зенит", и командное судно прибудут в Россию в феврале-марте 2020 года. Пока нет информации, каким образом - своим ходом или с помощью буксира. После перехода на территорию РФ стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка под Владивостоком. 6 декабря гендиректор завода Андрей Якимчук подтвердил СМИ: предприятие полностью готово принять и отремонтировать "Морской старт", два судна которого займут, по меньшей мере, треть производственной мощности. По словам Якимчука, S7 Space ищет место для постоянной дислокации судов. Но это небыстрый процесс, поэтому на Славянском судоремонтном заводе плавучий космодром пробудет не менее года.

Напомним: плавучий космодром "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. После банкротства и реорганизации в 2016 году проект "Морской старт" выкуплен российской компанией S7 Space.

В наступившем году планируется начать летные испытания первой российской многоразовой крылатой ракеты-носителя сверхлегкого класса. Под летными испытаниями имеется в виду не вертикальный старт ракеты, а сброс ее с самолета для испытания функции возвращения на аэродром. Первый полноценный полет со стартом с космодрома и возвращение на Землю планируется в 2023 году. Предполагается, что ракета выведет вторую ступень с малым спутником на определенную высоту, где будет происходить разделение. Вторая ступень со спутником полетит дальше, на орбиту, а первая развернет крылья и вернется к месту старта как самолет.

В 2020 году планируется разработать и принять единую космическую программу России. Она будет рассчитана на период с 2021 по 2030 годы и вберет в себя Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы, Федеральную целевую программу "ГЛОНАСС", программу "Космодромы России". Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что объединение производится потому, что имеющиеся программы не увязаны между собой по финансированию и срокам, что "создает хаос в действиях".

Планируется, что в новую программу также включат создание сверхтяжелой ракеты для полета на Луну, тяжелый луноход, лунный взлетно-посадочный модуль, финансирование многофункциональной системы "Сфера" из 600 спутников.

В 2020 году планируется начать летные испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" - российской замены производившейся на Украине МБР "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. Летные испытания новой ракеты планируется завершить в 2021 году, после чего она станет поступать на вооружение. Головная часть "Сармата" сможет оснащаться различными блоками, в перспективе - гиперзвуковыми.

А на Байконуре в планах - модернизация двух стартовых комплексов. О планах переделать стартовый комплекс ракет "Зенит" на Байконуре под пуски новых ракет "Союз-5" говорят давно. Строительные работы должны были начаться еще несколько лет назад. Сейчас, как заявляли российская и казахстанская стороны, идут последние согласования. По словам Рогозина, к концу 2022 года наземная инфраструктура должна быть готова к пускам "Союза-5". Кроме того, в конце года стало известно, что комплекс будет называться "Назарбаевский старт". Его планируется использовать 40 лет - до 2062 года.

Изменения ожидают и историческую первую площадку Байконура - "Гагаринский старт". Планируется, что с 2020 года ее начнут реконструировать под новую ракету "Союз-2". Первый пуск после модернизации запланирован на 2023 год.

В первой половине года ожидается второй пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Первоначально он намечался сразу после первого старта, состоявшегося в декабре 2014 года, но планам помешал болезненный перевод производства "Ангары" с московской площадки Центра Хруничева в омский филиал - ПО "Полёт". Запуску второй "Ангары-А5" уделяется пристальное внимание, так как он призван продемонстрировать способность омского предприятия изготавливать универсальные ракетные модули УРМ-1 для первой и второй ступеней "Ангары-А5". Реальным спутником решено не рисковать, поэтому на ракете в космос отправится "болванка". Ракету "Ангара-А5" с нетерпением ждет Минобороны РФ для запуска своих спутников.

Надо сказать, что не так давно именно с "Ангарой" Россия связывала серьезные космические перспективы. Не случайно создание этого ракетного комплекса было объявлено задачей особой государственной важности. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Почему? Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

"С какими иностранными ракетами будет конкурировать "Ангара-5"? - был тогда еще один вопрос корреспондента "РГ". "Как это ни странно звучит - со всеми. Нет в мире ни одного семейства ракет-носителей, который бы охватывал такой широкий круг выведения массы полезных нагрузок. И размерность двигателя РД-191 выбрана около 200 тонн, именно такая, чтобы можно было сделать и легкую ракету, и среднюю ракету, и тяжелую ракету. Таких аналогов семейств нет", - ответил Александр Медведев. Подчеркну, этот разговор состоялся пять лет назад.

В ноябре 2020 года Роскосмос с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура обещает отправить на МКС многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Правда, недавно Рогозин допустил, что старт может съехать на начало 2021 года. Но это будет совсем небольшая задержка по сравнению с первоначальными планами запустить модуль в 2007 году.

Модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году как дублер первого модуля МКС - Функционально-грузового блока "Заря". В 2004 году было решено переоборудовать дублера в полноценный летный модуль, однако отправка "Науки" в космос многократно откладывалась по различным причинам. Ранее планировалось, что в 2021 году к "Науке" пристыкуют узловой модуль "Причал", а к тому в 2023 году - Научно-энергетический модуль. Тем самым должно завершиться строительство российского сегмента МКС.