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11.01.2020 01:31
Рубрика: Спорт

ЦСКА победил "Баварию" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский
Действующий чемпион Евролиги - ЦСКА - на старте второго круга розыгрыша 2019/20 победил на выезде немецкую "Баварию" - 84:77.

По ходу встречи армейцы едва не упустили полностью свое 20-очковое преимущество, заставив сильно понервничать главного тренера Димитриса Итудиса.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В третьей четверти перевес ЦСКА достиг 20 очков - 45:25. Затем картина игры стала постепенно меняться, хозяева площадки бросились в затяжную погоню, которая едва не увенчалась успехом. В заключительной десятиминутке мюнхенцы приблизились к российской команде на расстояние одного очка - 64:65. И все же концовка осталась за "красно-синими".

В составе победителей самыми результативными игроками стали Майк Джеймс (27 очков) и Дэрран Хиллиард (20). На долю заявленных на матч шести российских игроков суммарно пришлось лишь 14 очков, причем Иван Ухов и Михаил Кулагин вообще на площадку не выходили.

У ЦСКА шесть побед в последних восьми встречах Евролиги, следующая игра - 14 января дома против грозного мадридского "Реала".

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Две российские команды сразились в другом матче 18-го тура. "Химки" в Мытищах принимали питерский "Зенит" и, несмотря на 30 очков Алексея Шведа, уступили баскетболистам с берегов Невы - 81:83.

Интересно, что аутсайдер регулярного чемпионата - "Зенит" - из пяти своих побед четыре одержал на гостевых площадках. "Химки" в ближайший вторник принимают испанскую "Валенсию", питерцы в среду на берегах Невы поспорят с еще одним представителем сильнейшего национального чемпионата в Старом свете - "Басконией".

Напомним, что по итогам двухкругового соревнования регулярного чемпионата Евролиги в плей-офф выйдут 8 сильнейших участников из 18-ти.

Результаты 18-го тура

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - ЦСКА (Москва, Россия) - 77:84, "Химки" (Московская область, Россия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 81:83, АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 80:83, "Барселона" (Испания) - "Эфес" (Стамбул, Турция) - 82:86, "Валенсия" (Испания) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 91:93, "Альба" (Берлин, Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 89:95, "Милан" (Италия) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 96:87, "Баскония" (Витория, Испания) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 65:79, "Реал" (Мадрид, Испания) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 88:82.

Положение команд

1-2. "Реал", "Эфес" - по 15 побед - 3 поражения. 3. "Барселона" - 13-5. 4-5. "Маккаби", ЦСКА - по 12-6. 6-7. "Милан", "Панатинаикос" - по 10-8. 8. "Црвена Звезда" - 9-9. 9-11. "Химки", "Валенсия", АСВЕЛ - по 8-10. 12-14. "Фенербахче", "Баскония", "Олимпиакос" - по 7-11. 15. "Бавария" - 6-12. 16-18. "Жальгирис", "Альба", "Зенит" - по 5-13.

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