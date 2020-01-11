Эпидемиологи оценили опасность мутировавшего в Китае коронавируса

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань (КНР) приняли решение снимать с авиарейсов и отправлять на карантин всех пассажиров с признаками лихорадки. Таким образом эпидемиологи пытаются сдержать распространение нового, прежде неизвестного штамма коронавируса, вызывающего пневмонию.

По состоянию на 9 января в городе Ухань зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии. Первый случай заражения новым вирусом был зафиксирован 12 декабря 2019 года. Об этом сообщил сегодня Роспотребнадзор РФ со ссылкой на китайские источники.

Заболевание в основном протекает в легкой и средней степени тяжести, тем не менее, состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое. Летальных исходов не зафиксировано.

Специалисты не нашли пока подтверждения передачи вируса от человека к человеку. Тем не менее, эпидемиологические службы принимают профилактические меры, препятствующие распространению вируса.

"Вся последовательность генома вируса уже расшифрована и сейчас идет ее анализ", - сообщили в Роспотребнадзоре. Повышенные меры предосторожности связаны с тем, что именно коронавирусы стали причиной вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Заболевание сложно поддавалось лечению и заканчивалось смертью в 10 процентах случаев. Известна еще одна разновидность коронавируса, вызывающая так называемый Ближневосточный респираторный синдром, с летальностью в 35 процентов.

"В настоящее время при отсутствии данных о природных резервуарах нового коронавируса, о способности передаваться от человека к человеку рано говорить о степени его опасности", - подчеркивается в сообщении российской надзорной службы.

ВОЗ следит за развитием эпидситуации в Китае. Пока никаких ограничений по международным поездкам и перевозкам не предлагается.

"Однако, как отмечают эксперты здравоохранения ряда стран, вспышка заболевания в центральном Китае, вызванного новым коронавирусом, может стать еще большей угрозой, поскольку десятки миллионов китайцев путешествуют по стране во время празднования Лунного Нового года, которое начинаются 25 января и сопровождается выходными днями 24-30 января", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Поэтому эпидслужбы Сингапура и Гонконга, городов, которые имеют прямые рейсы из Уханя, приняли решение проверять пассажиров и помещать в карантин приехавших из небезопасного региона, если у них обнаруживаются симптомы заражения - лихорадка или одышка.

Ситуация в России находится под контролем Роспотребнадзора. Федеральная служба усилила противоэпидемические меры в пунктах пропускного контроля на границе с Китаем.