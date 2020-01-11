Иран отправит бортовые самописцы Boeing-737 для расшифровки во Францию

Власти Ирана приняли решение отправить записи бортовых самописцев украинского Boeing-737, который был по ошибке сбит иранскими силами ПВО, для расшифровки во Францию. Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации ИРИ Хасан Резайефар.

Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на высказывания чиновника, иранские специалисты использовали все имеющиеся у них технические возможности для расшифровки "черных ящиков", однако результата они не дали.

По словам Резайефара, Тегеран ранее попросил власти Канады, Франции и США привезти в Иран современное программное и аппаратное обеспечение для извлечения данных из бортовых самописцев украинского Boeing-737, но указанные страны отвергли просьбу иранской стороны.