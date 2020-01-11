Косачев рассказал, почему молчат разведки в случае с малазийским Boeing

Но я о другом. У нас (и у них) некоторые "комментаторы" уже спешат указывать на иранский пример в контексте катастрофы малазийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году: мол, иранцы смогли, а Россия нет.

А аналогия как раз очень уместная. Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. Американцы кивнули. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно. Причём данные не по фото из соцсетей. Разведка, космос, свидетели.

А вот в 2014 году разведки фактически молчали. Нет данных? Украина была менее интересна чем Иран? Той же канадской разведке? Не говоря об американской со всеми ее интересам, планами и спутниками? Вы в это верите? И не потому ли расследование до сих пор опирается не на фото и факты суперспецслужб, а на данные сомнительной "общественной" конторки, зарегистрированной за несколько дней до падения самолета на Донбассе - я имею в виду "Беллингкэт"?

Знаете, Украина по-своему права, когда говорит, что там сейчас решается судьба Запада. Ведь это факт - именно Запада, а не России. На нас "навесили" уже все что можно, включая даже вину в развязывании Второй Мировой войны. Дальше уже только санкции за Чудское озеро и Ивана Сусанина. Никто из западных обывателей особо не удивится, если вдруг выяснится, что Россия причастна практически к любой трагедии последних лет, десятилетий и веков, ибо аудиторию тамошних СМИ уже приучили к факту, что Россия - зло и способна на все.

А вот если вскроется правда о катастрофе на Донбассе, или о той же "небесной сотне", это станет скандалом посильнее "пробирки Колина Пауэлла". Авторитет Запада как сильнейшего мирового полюса разом обрушится. Если уже Ирак открыто требует вывести войска США со своей территории, то там осмелеют и другие.

Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные БЫЛИ. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада: когда нужно, все данные немедленно появятся. Свидетели, космос, разведка. Но только когда "нужно", иначе - "ну, не смогла...".

Оружие избирательного действия с заранее определенными мишенями. Что ж, учтём в очередной раз.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.