КСИР Ирана взял на себя ответственность за сбитый по ошибке Boeing-737

Аэрокосмические войска Корпуса стражей исламской революции Ирана взяли на себя всю ответственность за катастрофу украинского лайнера Boeing-737. Об этом заявил командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде.

"Мы несем полную ответственность за то, что случилось и, какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - сказал военный в эфире иранского телевидения.

По словам Хаджизаде, иранские средства ПВО приняли украинский лайнер за крылатую ракету.

"Когда я услышал о крушении самолета, я пожелал себе смерти, чтобы не быть свидетелем этой трагедии и страдании людей", - отметил генерал.