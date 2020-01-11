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11.01.2020 13:05
Рубрика: Спорт

Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Наш спортсмен приложил руку к победе "пингвинов" над "Колорадо" - 4:3. На счету россиянина один гол и точная передача. Заброшенная шайба стала для Малкина 13-й в нынешнем сезоне. Всего же в активе россиянина 42 очка.

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Передача в матче против "Колорадо" стала для Малкина 640-й в карьере. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, догнав Яромира Ягра. Лучший результат принадлежит легендарному Маио Лемье - 1033 передач.

Первой звездой дня признан вратарь "Каролины" Петр Мразек, отыгравший на ноль в матче против "Аризоны", в котором его команда победила 3:0. Третьей звездой стал нападающий "Детройта" Дилан Ларкин, на счету которого гол и победный буллит в матче против "Оттавы".

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