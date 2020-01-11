На Гайдаровском форуме обсудят трансформацию налоговой системы

16 января руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступит с ключевым докладом в рамках панельной дискуссии "Налоги в цифровом мире" деловой программы Гайдаровского форума-2020.

Основное внимание в своем выступлении он уделит влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании. Современные институты международного налогообложения закладывались в начале ХХ века и отвечали требованиям аналогового мира.

За последние 20 лет лицо экономики изменилось. Основная капитализация концентрируется в цифровых компаниях, а люди и бизнес активно участвуют в цифровой трансформации. Человечество находится в процессе цивилизационного перехода к цифровому обществу и этот процесс носит всепроникающий характер. Развитие цифровых технологий бросает вызовы налоговым системам и делает очевидной необходимость скорейшего их реформирования с учетом новой фазы развития общественных и экономических отношений.

Цифровые технологии и глобализация породили новые модели бизнеса, создающие новые угрозы для бюджетных поступлений. Едва международному сообществу удалось прейти к согласию относительно необходимости решения проблемы налоговой прозрачности офшоров в материальном мире, как бизнес начал уходить в виртуальный мир и опять становиться невидимыми для налоговых органов. Отдельные страны в одностороннем порядке совершают попытки решения проблемы налогообложения цифрового бизнеса, однако, они усиливают налоговую неопределенность и создают угрозу двойного налогообложения.

Международное сообщество начинает формировать консенсус вокруг новых подходов к налогообложению в цифровом мире. Формирующаяся налоговая система отходит от концепции постоянного представительства, пересматривает отношение к принципу вытянутой руки и предоставляет государствам новые права в сфере налогообложения прибыли. Также растет понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы.

В рамках панельной дискуссии также выступят представители бизнеса. Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян представит доклад о роли цифровых платформ в современной экономике и основных направлениях сотрудничества Яндекса с ФНС России. Сооснователь сервиса YouDo.ru Алексей Гидирим расскажет о трансформации рынка труда и понятия занятости в условиях цифровой экономики, а основатель сервиса "Едадил" Наталия Шагарина - о таргетировании целевых групп для рекламы и продаж и прозрачности как инструменте противодействия недобросовестной конкуренции и теневой экономике.

Выступление будет транслироваться на одном из федеральных каналов.

Ежегодный Гайдаровский форум пройдет 15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.Участники из различных стран мира обсудят вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы в спорте, современное госуправление, российское образование и бизнес-школы, вопросы экологической политики и климата, цифровую революцию и множество других тем.

Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок - панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний.