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11.01.2020 16:23
Рубрика: Спорт

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе

Текст: Максим Домчев

На этап Кубка мира в Оберхофе тренерский штаб сборной России выставил Кристину Резцову, Анастасию Поршневу, Светлану Миронову и Ларису Куклину. Напомним, что из-за болезни этот этап Кубка мира пропустила Екатерина Юрлова-Перхт, из-за чего тренерам пришлось изрядно поломать голову над составом.

Фото: РИА Новости
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Впрочем, нынешняя эстафета для россиянок сложилась неудачно. Они уступали соперницам в скорости на дистанции, не слишком успешно стреляли - им понадобилось 14 дополнительных патронов. В итоге россиянки финишировали лишь седьмыми, проиграв победительницам 2 минуты 20,7 секунды.

На первом месте оказались норвежские спортсменки, финишировавшие с результатом 1 час 14 минут 11,6 секунды. Чуть более 21 секунды уступили норвежкам представительницы команды Швеции. Третий результат у Франции, отставшей на 33,1 секунды.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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