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Рубрика: В мире

От рака умер правивший почти 50 лет султан Омана

Умер правивший почти 50 лет султан Омана Кабус бен Саид. Он скончался в минувшую пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В 2015 году у политика обнаружили рак. По данным ТАСС, султан долго боролся с недугом, проходил лечение в разных клиниках, в том числе европейских.

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Кабус пришел к власти в результате переворота в 1970 году. Тогда от престола отрекся его отец. Все эти годы Оман сохранял хорошие отношения с соседями, в том числе Ираном, и даже пытался играть роль посредника в решении региональных конфликтов.

Похороны султана состоятся в субботу, 11 января. В стране объявлен траур, приспущены государственные флаги. В отличие от лидеров других аравийских монархий Кабус публично не называл имя наследника. Преемником бездетного султана может стать его помощник и двоюродный брат Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саид.

В мире Ближний Восток Оман Общество Утраты

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