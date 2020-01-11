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11.01.2020 11:56
Рубрика: В мире

Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит почти 3 тысячи сотрудников

Текст: Александр Саможнев

Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет 2,8 тысячи сотрудников.

В сообщении, размещенном на сайте компании, говорится, что Spirit прибегает к таким мерам из-за приостановки производства 737 МАХ и сохраняющейся неопределенности с возобновлением выпуска самолетов.

Ожидается, что в дальнейшем машин этого типа будет поставляться меньше. При этом компании Boeing сначала нужно будет реализовать уже хранящиеся на складах Spirit комплекты частей для более чем 100 самолетов. В то же время несколько сотен готовых лайнеров до сих пор не переданы заказчикам.

Фото: EPA/GARY HE
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Администрация предусматривает сократить 2,8 тысячи рабочих мест на заводе в городе Уичито, в штате Канзас. Кроме того, в январе планируются не менее масштабные сокращения на производстве в штате Оклахома.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло более 360 человек.

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