Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит почти 3 тысячи сотрудников

Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет 2,8 тысячи сотрудников.

В сообщении, размещенном на сайте компании, говорится, что Spirit прибегает к таким мерам из-за приостановки производства 737 МАХ и сохраняющейся неопределенности с возобновлением выпуска самолетов.

Ожидается, что в дальнейшем машин этого типа будет поставляться меньше. При этом компании Boeing сначала нужно будет реализовать уже хранящиеся на складах Spirit комплекты частей для более чем 100 самолетов. В то же время несколько сотен готовых лайнеров до сих пор не переданы заказчикам.

Администрация предусматривает сократить 2,8 тысячи рабочих мест на заводе в городе Уичито, в штате Канзас. Кроме того, в январе планируются не менее масштабные сокращения на производстве в штате Оклахома.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло более 360 человек.