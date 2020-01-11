Президент Ирана пообещал наказать виновных в катастрофе Boeing-737

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зелинским принес извинения за действия иранских военных, в результате которых ошибочно был сбит Boeing-737. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства ИРИ.

"Президент Ирана заверил, что сотрудничество технических специалистов двух стран со всей серьезностью будет продолжаться до конца расследования катастрофы самолета", - отмечается в заявлении.

Роухани вновь подчеркнул, что согласно заявлению Генерального штаба Ирана, причиной крушения лайнера стала "человеческая ошибка" и виновные в инциденте будут привлечены к суду.

"Уже в ближайшее время судебные органы Ирана приступят к расследованию этой трагедии", - отметил президент ИРИ.

При этом глава правительства Ирана заверил президента Украины в готовности иранской стороны полностью выполнять свои международные обязательства, вытекающие из признания Тегераном вины за сбитый самолет.

Роухани также проинформировал президента Зеленского о намерении властей ИРИ в скором времени направить в Киев специального представителя Исламской Республики, который официально принесет извинения и соболезнования правительству и народу Украины в связи с крушением самолета.

Напомним, что ранее командующий воздушно-космическими силами КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде взял на себя всю полноту ответственности за сбитый по ошибке иранскими военными украинский лайнер. По его словам, средства ПВО Исламской Республики приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.