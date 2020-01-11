Президент Ирана пообещал наказать виновных в катастрофе Boeing-737

Новости

Spiegel комментирует итоги переговоров Путина и Меркель 20:59
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly 20:06
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лёд 19:56
Меган Маркл будет озвучивать мультики для Disney ради спасения слонов 19:45
Правительство Франции отзывало предложение о пенсионном возрасте 19:37
Ибрагимович забил в первом матче за "Малан" в Серии А 19:21
СМИ: В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 300 метров 19:12
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе 19:07
Маленький Patrol: выбираем Nissan X-Trail II по цене новой Lada Vesta 19:00
В Сочи нашли "противоядие" от огневки, уничтожившей самшит 18:37
От Corolla до Сorona: названы самые популярные Toyota в России 18:28
"Арсенал" в меньшинстве не смог победить в лондонском дерби 18:28
Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране 18:20
Президент Беларуси вручил государственные награды 18:03
Что делать, если на заправке залили не то топливо 18:00
Алхимики XXI века: из пластика впервые изготовили золото 750-й пробы 17:37
23-летняя звезда MTV Алексис Эдди найдена мертвой 17:25
Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли 17:18
Муниципалитеты Крыма не успели освоить 1,8 млрд рублей в 2019 году 16:49
Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена 16:30
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе 16:23
Какие автомобили отметили производственные юбилеи в России 16:20
На юге Японии началось извержение вулкана 16:17
Легендарный Hummer готов к возрождению 16:00
Украина передала Ирану образцы ДНК родственников погибших в крушении Boeing 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 21:08
Рубрика: В мире

Президент Ирана пообещал наказать виновных в катастрофе Boeing-737

Текст: Станислав Хамдохов ( Тегеран)
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зелинским принес извинения за действия иранских военных, в результате которых ошибочно был сбит Boeing-737. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства ИРИ.

"Президент Ирана заверил, что сотрудничество технических специалистов двух стран со всей серьезностью будет продолжаться до конца расследования катастрофы самолета", - отмечается в заявлении.

Украина передала Ирану образцы ДНК родственников погибших в крушении Boeing
Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране

Роухани вновь подчеркнул, что согласно заявлению Генерального штаба Ирана, причиной крушения лайнера стала "человеческая ошибка" и виновные в инциденте будут привлечены к суду.

"Уже в ближайшее время судебные органы Ирана приступят к расследованию этой трагедии", - отметил президент ИРИ.

При этом глава правительства Ирана заверил президента Украины в готовности иранской стороны полностью выполнять свои международные обязательства, вытекающие из признания Тегераном вины за сбитый самолет.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Президенты Ирана и Украины обсудили по телефону катастрофу Boeing-737

Роухани также проинформировал президента Зеленского о намерении властей ИРИ в скором времени направить в Киев специального представителя Исламской Республики, который официально принесет извинения и соболезнования правительству и народу Украины в связи с крушением самолета.

Напомним, что ранее командующий воздушно-космическими силами КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде взял на себя всю полноту ответственности за сбитый по ошибке иранскими военными украинский лайнер. По его словам, средства ПВО Исламской Республики приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

Главное сегодня

Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск
Spiegel отмечает чрезвычайный характер визита Меркель в Москву
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса