Провокаторы продают на Украине "людоедские консервы"

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко раскритиковал продажу на Украине продуктов питания с кощунственными названиями, разжигающими ненависть к жителям Донбасса, сообщает РИА Новости.

Политик в качестве доказательства опубликовал в Facebook снимки мясных консервов "Сепар в сметане", "Снегирь православный" и "Сепар луганский выдержанный". На одной из банок написано, что продукт "содержит кусочки русскоязычных младенцев". Предлагаются также соусы с надписью "Смерть врагам". На этикетках изображен черно-красный флаг "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" ОУН-УПА (запрещена в России).

Товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где сбор средств в пользу армии устроили бывшие участники спецоперации в Донбассе.

"И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?", - задался вопросом политик.

Журавко назвал действия добробатовцев глумлением над усопшими и призывом к людоедству, подчеркнув, что на Украине "не осталось ничего человеческого".

Экс-депутат особо отметил, что власти не обращают внимания на подобные провокации и не преследуют виновных по закону в связи с разжиганием ненависти.

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