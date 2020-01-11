Путин и Меркель начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая приехала в Москву с кратким рабочим визитом в сопровождении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Путин предложил обсудить наиболее острые вопросы. Перед началом приветствий лидеры немного переговорили на немецком.

"Мы с вами находимся в постоянном контакте, занимаемся и внутренней проблематикой - экономической и политической, и международной повесткой. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для обсуждения всех этих вопросов. Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание", - сказал российский президент.

"Я с нетерпением жду наших бесед. ... Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - заявила Меркель. Есть перечень тем, которые хотелось бы обсудить: это и двусторонние вопросы, и международная повестка, заключила она.

На повестке - ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения ирано-американского кризиса, обстановка в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани не стало поводом для визита, говорили и в Москве, и в Берлине. Как уточнял официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Путин и Меркель решили провести эту встречу еще во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря 2019 года.

После переговоров и пресс-конференции лидеров германская делегация вернется в Берлин.