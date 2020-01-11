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11.01.2020 20:20
Рубрика: Власть

Путин напомнил о необходимости сделать бессрочным закон о статусе Донбасса

Текст: Кира Латухина
Лидеры России и ФРГ снова заявили о безальтернативности Минских соглашений. На переговорах в Москве Владимир Путин и Ангела Меркель подробно говорили об урегулировании внутриукраинского кризиса.

"Минские соглашения - безальтернативная основа для нормализации ситуации на юго-востоке Украины", - подчеркнул Путин. И важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе недавней встречи в "нормандском формате", воплощались в жизнь. "Очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому урегулированию", - отметил президент РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Продление закона об особом статусе Донбасса российский лидер назвал "хорошим шагом в правильном направлении". Но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено Минскими соглашениями, добавил он. "Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции", - продолжил Путин. "Мы понимаем сложности внутриполитического процесса на Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по пути реализации Минских соглашений", - заключил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В Париже была как минимум частично успешная встреча, оценила Меркель. "Мы не смогли решить все проблемы, но концу года был обмен пленными, а сейчас предпринимаются усилия для прекращения огня. Это все правильно, сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться прогресса в соответствии с Минскими договоренностями", - подчеркнула она. "У нас есть эта основа, и нам нужно с этим работать, - сказала канцлер ФРГ. - У нас есть определенные сложности, это будет длиться, но у нас есть твердое намерение".

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