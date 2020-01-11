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11.01.2020 19:32
Рубрика: Власть

Путин назвал сроки реализации "Северного потока-2"

Текст: Кира Латухина
Газовая тематика звучала сегодня на переговорах президента России и канцлера ФРГ в Кремле. Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца. Путин заявил, что он может быть реализовал уже в конце этого года или начале следующего.

"Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - пояснил журналистам российский лидер. "Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - добавил он. Но работа будет завершена до конца года, либо в первом квартале следующего, рассчитывает президент РФ. Газопровод заработает.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Проект посредством нового европейского законодательства легитимирован и нам необходимо довести его до конца", - заявила про "Северный поток-2" Меркель. "Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока"... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок", - сказала она, назвав проект очень важным.

"В первую очередь это экономический проект и мы считаем его правильным", - подчеркнула Меркель. "Проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - убеждена она. "Несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - неправильный путь, и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как и делали в прошлом", - заверила Меркель.

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Также лидеры обсудили вопросы, связанные с продолжением транзита газа через Украину. Путин отметил значимость договоренностей "Газпрома" с партнерами - транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет. У этих соглашений взаимовыгодный и сбалансированный характер - и для Москвы, и для Киева, они отвечают интересам потребителей в Европе, оценил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Президент Газопровод "Северный поток-2"

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